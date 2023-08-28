廣西｢高考釘子戶｣重考15年　棄清華志願落空無書讀　宣布再考一年

內地廣西有「高考釘子戶」唐尚珺連續15年參加高考只為圓夢清華，期間亦獲得過多所名校錄取。今年他表示已不再執著於清華，準備轉投師範，到大學讀書。但由於多方因素綜合影響，唐尚珺的幾輪志願均落空，他表示不願讀二本，宣布再考一年。



綜合內媒報道，今日（28日），內地有「高考釘子戶」之稱的唐尚珺在社媒平台正式宣布，將繼續重考。今年高考是唐尚珺的第15次高考，考了594分，超廣西理工類一本線119分，在廣西排名6000餘名。

唐尚珺曾多次表示對該成績不滿意，但已放棄對清華的執念，準備去大學讀書。不過，在填報志願時，他只選擇了師範類專業，最終四個志願北京師範大學珠海校區、華南師範大學、華中師範大學和浙江大學均被退檔。

並且，由於一本（內地本科分為一本、二本、三本三個等級）補錄專業不合適，又不甘心讀二本，唐尚珺表示已放棄補錄，「我原本打算今年去上大學，結果大學也上不了，真的是天意弄人。」

對於決定重考，唐尚珺表示，覺得如果就此放棄，感覺太可惜。同時，明年廣西高考迎來新改革，採取3+1+2高考模式，不分文理科。唐尚珺表示挑戰很大，但做好了心理準備。

1989年，唐尚珺出生於廣西防城港市上思縣的一個小山村，並從長輩口中得知村莊附近有個老鄉考上清華大學，後來對方發展得很好，還在村內修路。從此，考上清華大學成為唐尚珺的目標。

在過去14年的高考，他曾考上中國政法大學、廈門大學、吉林大學等多所名校；2022年6月底，唐尚珺在填報志願時，曾提到想考入心目中排名前十的學校，除了清華、北大、人大之類的高校，還提到上海交通大學。

唐尚珺已經重考高考15次。（影片截圖）

唐尚珺覺得，自己的路愈走愈窄，也不知就算讀了大學，以他的年齡能否好好找工作。他坦言，一方面正在考慮自己讀大學的「適用性」；另一方面，他也有考慮讀師範或者大學畢業後從事教師職業，「說不定工作了再繼續我的想法」。

今年，由於高考志願均未被錄取和主動放棄補錄，唐尚珺再度陷入輿論中心。他表示感到困頓迷茫，選擇回家調整心情，亦會在社媒分享直播，人氣不錯，目前已有40萬粉絲。