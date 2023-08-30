撿價值過萬金手鍊後自覺「不值錢」隨手丟棄　廣西男被判賠8376元

拾金不昧、路不拾遺是美德，但如果拾完別人的失物隨手丟棄，卻隨時會付上法律責任。早前，廣西崇左市扶綏縣的何某在南寧不小心將一串價值10470元（人民幣．下同）的金手鍊遺落，被韋某撿走，但韋某覺得「不值錢」，擅自將手鍊帶走並丟棄，最後被法院判賠償8376元。



事源2022年8月4日晚，何某與家人乘車回到南寧市良慶區某地產宿舍區門口住處，結果他在抱小孩下車時掉落一串手鍊在地上而未有察覺，直到次日早上才發現手鍊遺失。通過閉路電視，可見手鍊疑被韋某拾起，何某遂向大沙田派出所報警。後因雙方協商無果，何某起訴韋某，要求返還。

韋某辯稱自己撿到的是帶有鑰匙扣的一條鏈條，並非何某的足金手鍊，且撿走後到光亮處確認，他覺得物品並不值錢，於是便丟棄。何某提供的影片證據及購買足金手鍊的發票，不能證明其所撿的就是涉事足金手鍊。不過法院審理後認為，綜合在案證據，何某當日在家門口不慎掉落的手鍊與韋某拾得的鏈條相吻合。因韋某自述稱其已將撿拾的鏈條扔掉在不明處，故何某主張返還手鍊的訴訟請求無法實際履行。韋某拾到遺失物手鍊後既未及時找尋失主，亦未將遺失物送交公安機關等有關部門，而是擅自將所撿拾的手鍊帶走並丟棄，造成物主何某的財產損失，其行為存在較大過錯，應承擔民事賠償責任，法院酌情認定韋某承擔80%賠償責任。

最終，韋某被判賠償何某8376元。一審後他提起上訴，但二審法院維持原判，目前判決已生效。