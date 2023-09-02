颱風蘇拉｜內媒報道深圳路樹砸中車輛釀1死2傷　消息遭下架

內媒《上游新聞》報道，9月1日晚間，網傳影片顯示，傍晚大風將深圳上梅林北環大道樹木吹倒，壓住正在行駛中的車輛，並造成人員傷亡。現場救援人員向記者表示，司機已經無生命體徵，2名女性乘客受傷被救出。



不過《上游新聞》發出消息不到3小時後，該篇新聞就被下架，但微信詞條未被刪除。深圳交警曾在微博上證實上沒林北環大道發生路樹倒塌事故，但該微博也遭刪除。目前深圳官方未證實此消息，但也未闢謠。



網傳多段影片中一輛白色小車被砸，車身變形嚴重，車窗玻璃已破碎，有人員被困。一名女子被救出後處於昏厥狀態，並被移至路邊等待救護車。

《上游新聞》記者向現場救援人員處查證，救援人員稱將倒塌樹木進行切割，並對車輛實施破拆，將男子救出駕駛室，經現場120急救人員確認，已無生命體徵。此外，救援人員趕到時車內2名女性受傷被救出，其中1名已被120急救車輛接走。

附近商家工作人員告訴記者，事故發生後，本來在收拾東西防止颱風的員工們都趕過去幫忙。他趕到時，一名女性傷者已被抬出車內。

該篇新聞被多家媒體轉發，截至2日上午只剩沸點視頻的轉發還在微博可見，其餘悉數下架，官方未證實也未闢謠事故。

有5.5萬粉絲的微博KOL「踏浪之帆」發表一篇《一件真事是如何在網際網路消失的》，他指出，9月1日晚上7點，自己在多個微信群看到有人轉發深圳北環大道因為大樹倒了砸到高速行駛的車輛裡1男2女，造成1死2傷的事故的相關視訊和照片，「並且是多個角度、多個方向進行的拍攝，可以看出視訊和照片都是真的」。

但他想查核「這真的是當天發生的事故嗎」？於是他到「深圳交警路況播報」官方微博進行核實，發現深圳交警官方微博在9月1日17時57分前後發了3條描述該事故的微博，其中1條採用的監控畫面的車輛位置，和網路流傳的其中1張清晰照片的車輛位置都幾乎一樣。

因此他便發文寫道，9月1日傍晚18時深圳北環大道西行上梅林天橋路段的路樹倒塌事故 ，並引述內媒消息稱造成一死兩傷。但該篇文章隨後遭微博屏蔽，深圳交警相關消息也遭屏蔽，相關照片在微信也被屏蔽，「踏浪之帆」質疑該新聞是被官方「河蟹」（和諧，只審查）。

網民批評深圳16時才停工 讚港府考慮周全

據深圳市防颱風防汛緊急動員令（2023年1號）要求，深圳市16時起停工、停業、停市，19時深圳地鐵停運，受此影響，17時左右深圳地鐵各線站點客流較大。

對於這樣的安排，許多深圳市民批評「打工人的命不是命」、「回家路上的安全誰該擔責？」、「看看香港早早就宣布停班」，深圳地鐵則於晚間18時左右發文強調會根據客流量延長時間。