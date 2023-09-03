福島核廢水｜廣州醫院增設核輻射健康門診　遭網民批「投機行為」

9月1日，微信「廣州市第十二人民醫院訂閱號」發文章稱，為正確科普輻射相關的醫療衛生知識，方便市民對輻射類疾病的諮詢及就診，廣州市第十二人民醫院於健康管理中心開設「核與輻射健康門診」，引發網民熱議認為是「投機行為」。



據介紹，該門診以輻射防護諮詢、輻射疾患診療為主等，通過初步的篩查判定輻射是否對人體產生影響，並根據個體情況進一步精準治療。診療內容包括輻射類的檢測項目，聚集該院神經內科、血液內科等醫療經驗豐富的輻射治療專家，解答輻射方面的資訊及診治輻射相關疾患。

文章還特別對「核污水的潛在危害」及「人體核輻射超標危害」等事項進行科普。指出核污水中含有放射性物質，排入海洋後對生態系統和生物多樣性產生長期影響。放射性物質可能累積在海洋生物體內，通過食物鏈傳播到更高級別的生物，整個食物鏈上的人和動物都可能受到污染。

該院微信訂閱號發文表示增設核輻射門診。

文章介紹，人體遭受的核輻射超標後，可能會出DNA受損、細胞變異，導致血液、神經、消化等多系統損害。初始症狀有發熱、惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉以及食慾減退，嚴重者會引起出血。同時免疫力下降，出現感冒、潰瘍、皮膚潰爛等多種疾病。

據觀察者網報道，廣州市第十二人民醫院作為廣州市核與輻射應急救援基地及核生化類收治醫院，一直開展相關疾病的研究與診治，積累了豐富的預防和診療經驗。同時是全省首家系統性、專業化的輻射類疾患諮詢及診療門診。

不過，對於該院的文章網民並不買帳，認為是吸引眼球的「投機行為」，還有網民表示醫院也來湊「風口」「割韭菜」。

網民睇法：



賺錢的風口來了



新一輪和酸正在到來



開始收割了！查查這家醫院背後資本誰是金主



天真，不吃海鮮就能躲掉？不下雨不刮風？



與時俱進沒錯，但是不是有點預兆式的打提前量的投機行為，目前還真不好理解。

