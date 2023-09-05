青島大爺大媽疑因地鐵佔座爭吵　路人男突上前掌摑大爺　眾人看懵

據內媒《九派新聞》報道，近日，網傳山東青島疑似有大爺大媽因地鐵佔座發生口舌爭吵，期間一路人男突然上前掌摑大爺，圍觀路人看懵。



在網傳影片中，有兩位大媽和一位大爺疑因地鐵佔座問題發生爭吵。大爺站在其中一位大媽對面，大媽說「什麼毛病，有你什麼事嗎」，大爺回擊「我跟你說我看不慣就得說」。大媽隨後回應「看不慣的多了」，大爺則表示「社會風氣現在就是讓某些人帶壞了！」

隨後，遠處一位路人男突然走上前旁聽大爺大媽爭吵。該路人男突然揚手飛速掌摑大爺，神情略顯異常轉身離開，留下大爺大媽和一眾路人愣在原地。

影片顯示，大爺似乎在反應過來後，立即前往追上男子，大爺旁邊一位推著手推車的大媽也起身一同追上去。有說法指，後續追上的大媽亦被掌摑。

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有網民在評論中表示，事情起因本來是兩個坐著的大媽在因為佔座爭吵，大爺可能與其中一位大媽認識。該路人男突然不明緣由出來打人，「把兩個大姨都打懵了，無法理解」。

另據《大眾青島網》報道，事件後續為當事大爺向警方報案。當地警方接報表示，打人男精神有問題，目前雙方已達成共識，問題已解決。

網民睇法：

路不平有人鏟。大爺一句話惹惱了小伙，佔十個座能行嗎？



動手打人就過份了！打人必須要付出代價的！不可取！



輕喜劇！哈哈哈…



這個小伙子智商看起來有點問題，看他打人後的反應就可以看出來。



哈哈所有人都懵了，啥情況



青島地鐵1號線不養閒人！

