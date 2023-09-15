夜繽紛｜深圳空地多夜市興，港寸土呎金難比？業者：應做高端市場

香港宣布推出「香港夜繽紛」計劃，擬舉辦夜市活動吸引旅客，港府14日更舉行「香港夜繽紛」啟動禮，推動夜經濟。近來，港人北上成為潮流，許多港人都在深圳待到口岸關閉前才返港．對於香港推夜市和夜經濟跟深圳相比有無優劣勢，《香港01》採訪深圳羅湖區「夜肆嘉年華」的管理者王先生。



王先生笑稱，因為福田、羅湖和南山都在推夜經濟，深圳就有一句流行語，「在深圳沒有一塊空地逃過成為夜市」，對於香港舉辦夜市推廣夜經濟，王先生則認為香港寸土寸金、人力成本高，「應該發展高端市場」更為合適。



香港夜繽紛｜9月13日。(廖雁雄攝）

「夜肆嘉年華」管理者王先生介紹，該地是今年6月才開始的夜市，有包括重慶、四川等各地的美食，王先生指出，因為該夜市靠近蓮塘口岸。所以每晚都有不少港人造訪。

對於香港推夜經濟做夜市，王先生認為香港沒有深圳具備的條件，「現在有一句話在這裡好流行，在深圳沒有一塊空地逃過成為夜市」，王先生指出深圳只要有一塊空地，大家都用想用來做夜市、發展夜經濟，不只羅湖、福田、南山各區也都加入這個行列。

他指出，香港有非常高的人力成本、時間成本還有租金，要發展夜經濟應該做高端的市場，「如果做低端的，我覺得一是浪費時間二是浪費精力，尤其是香港是個寸土寸金的地方，所以香港一定要發展高端市場。」

王先生分享，深圳推行夜經濟，「在深圳有一句話流行語，在深圳沒有一塊空地逃過成為夜市。」（蔡苡柔攝）

深圳夜市殘酷淘汰制搶攤位 業者讚港人勤奮：歡迎來擺攤

王先生認為，夜市一定要接地氣，要迎合市民的需求才能經營得長久，「只要市民覺得價格高就要下調，除非是只想做短期」，王先生表示，自己很歡迎香港人到夜肆嘉年華逛逛，「本身我們就有不少港式小食，包括咖哩魚蛋、車仔麵、魚仔翅，比較靠近香港市民的口味。」

此外，王先生指出自己很喜歡香港人「拼搏、勤奮的精神」，更非常歡迎香港人北上擺攤可以增加攤位的差異化，提供有創意的攤位。

而提到夜市如何更貼近市民需求？他表示，夜肆嘉年華有一個「攤位淘汰機制」是在草創期就擬定的，這個遊戲規則就是「末位淘汰賽」，如果營業額長期在夜市的30、40幾家攤位中敬陪末座，警告三次後就會面臨清場的命運。

王先生認為，這個方法可以鼓勵攤販認真工作，努力貼近市民的需求。對於深圳早前修訂《市容和環境衛生管理條例》（以下簡稱《條例》），放寬擺放地攤限制，夜經濟規模將再升級，王先生也持正面看法，而非擔心地攤搶夜市的客人。

王先生表示，自己相信深圳的地攤放寬會和夜市互幫互助，「大家都是用自己的業餘時間去創造這樣的經濟環境」，他認為有地攤的加入，整個深圳的夜經濟氣氛會更好。

港人北上深圳夜市擺攤不設限？ 攤位費有兩種計算方式

《香港01》記者此前曾走訪包括深圳寶安鹽田夜市、福田口岸水圍村等夜市，詢問關於港人擺攤是否有限制？當地攤販表示，只須向街道辦申請即可，並沒有規定一定需要是內地居民。攤位費用有兩種方式計算，一是固定的租金制；二是營業額抽成。

以租金制度為例，深圳寶安鹽田夜市一個月的租金僅需1500元（人民幣），不過該夜市目前滿檔，當地攤販指「排隊排到1000多號，還要靠抽籤」，鄰近福田口岸的水圍夜市月租則要4500元以上，仍有部分空的攤位但不多。

抽成制度則是像「夜肆嘉年華」以營業額抽成，抽成3%到20%，個別攤位情況不同；目前所知夜市中抽成較高的是沙頭角的「小港夜」，抽成攤位營業額的15%以上。

「夜肆嘉年華」

地點：羅湖區粵海體育休閒公園

交通：可搭巴士M205、M468、M103等線路到羅湖體育館公交站；地鐵2號線新秀地鐵站A出口步行約14分鐘

時間：下午4時到凌晨1時

