女子指穿漢服公園拍照遭驅趕　工作人員：不要把日本裝扮帶到這裏

近日，湖北武漢有網民發影片指，在當地公園穿初唐時期服裝拍照，卻被誤認為和服，遭到工作人員三度驅趕，理由是「不要把日本裝扮帶到這裏」。



據網傳影片，事發於9月6日，該網民指在盤龍城國家考古遺址公園穿初唐時期服裝拍照，卻遭到工作人員三次驅趕。

影片中，工作人員說「不要把日本裝扮帶到這裏」，女子反駁「沒有，我們這不是日本人的裝扮」「中國人自己不認識自己國家的裝扮」。隨後，影片中有人指出，可以請專業的人過來看看。

事件亦在網絡引發內地網民激烈討論，大部分網民認為可以明顯看出是唐制漢服，亦有網民分享穿漢服被當成和服驅離的經歷。

這工作人員算不算傷害了中華民族的感情？



這是唐朝的妝造啊還要找什麼專業的人來看，這是得多無知



這特麼唐朝的裙子啊，自己都不認識自己國家的裙子



形制看不清楚，但是絕對不會是和服吧，看上去應該就是唐制的漢服啊



前幾年在公園拍漢服，也有一個大媽這樣說，還報警。後來警察說她浪費公共資源，自己分不清漢服和和服。



穿什麼衣服不可怕，可怕的是沒文化



就算真的穿和服拍照犯法嗎



我之前穿漢服也有大爺在後面說和服，我馬上就懟回去，我說這是中國人穿的漢服，可不是和服，和服也是抄襲借鑒的唐朝的漢服



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