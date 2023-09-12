廣東茂名養殖場75條鱷魚洪水中「出逃」　官方提醒村民避免外出

受颱風「海葵」影響，廣東多地發生了暴雨洪災。

9月11日，有網民在社交平台上發布了一段影片，稱洪水導致廣東茂名彭村湖一處養殖場的多條鱷魚逃出，引起廣泛關注。

當天晚上，官方表示已成功抓捕多條鱷魚，同時提醒村民盡量避免外出。



影片顯示，洪水湧上道路，路標指示著前往茂名的方向。水中幾處被紅色圈出，疑似有鱷魚頭浮出水面。影片附文提到：收到通知，彭村塘環湖路旁出現鱷魚，懷疑是附近養殖場的鱷魚逃出，請村民代表通知鄰近的居民遠離水域，禁止下水捕魚，如有特殊情況請及時報告。

綜合內媒報道，當地應急管理局證實有鱷魚逃脫事件，並提醒附近居民注意安全，盡量不要外出、涉水。工作人員表示，根據統計，已有69條成年鱷魚逃脫，還有6條幼年鱷魚，目前都在彭村塘的湖中。茂南區、應急局、公安和消防部門的領導人員都在現場參與處理。

內媒報道，當地村莊的農田已被洪水淹沒，周邊水浸區已經設置警戒線。有村民描述，他此前曾在附近的養殖場看到鱷魚，體重至少有200斤。在鱷魚抓捕現場，當地民兵表示，目前有鱷魚在深水處，出於安全考慮，這些逃出的鱷魚將被擊斃。

11日稍晚時，茂南區應急局工作人员再次回應稱，正在使用聲納設備搜捕逃逸的鱷魚，已經成功捕獲多頭。由於捕鱷魚在深水中相對困難，建議周邊居民儘量避免外出。茂南區農業農村局也已經派人參與鱷魚的捕捉工作，目前捕捉工作正在進行中。