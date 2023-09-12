深圳免費巴士｜深圳灣口岸增3條路線　直達華潤萬象等熱門商圈

9月8日起，深圳巴士集團開行3條免費由深圳灣口岸始發的「南山消費文旅專線」，為港人北上消費遊玩提供便利。



深圳灣口岸開設3條免費巴士。

消費文旅專線分為A線、B線、C線，覆蓋深圳灣口岸周邊的熱門商圈，中途站有如深圳灣萬象城、益田假日廣場、歡樂海岸、海上世界等核心商圈，方便港上北上遊玩。票價免費，線路服務時間為每日9:30-21:30。

消費文旅A線（深圳灣口岸a停車場環線）

深圳灣口岸a停車場→華潤深圳灣西（深圳灣萬象城）→海岸城→華潤萬象天地→深圳灣口岸a停車場



A線路

消費文旅B線（深圳灣口岸a停車場環線）

深圳灣口岸a停車場→世界之窗①（歡樂谷、益田假日廣場） →錦繡中華①（華僑城）→歡樂海岸→紅樹灣南地鐵站（睿印RAIL IN）→深圳灣口岸a停車場



B線路

消費文旅C線（深圳灣口岸a停車場環線）

深圳灣口岸a停車場→寶能太古城（寶能all·city）→蛇口戲院（蛇口老街）→海上世界南→海上世界地鐵站→蛇口戲院（蛇口老街）→曦灣華府（寶能all·city）→深圳灣口岸a停車場



C線路

M507增設快線班次（深圳灣口岸a停車場至前海、寶安）

同時，為方便港人前往萬象前海、寶安壹方城等商圈消費，從深圳灣口岸a停車場始發的M507路巴士亦增設快線班次，從深圳灣口岸a停車場往來福中福，沿途停靠桂灣地鐵站、寶安行政中心、西岸花園、深業新岸線等站點。

票價：2元

服務時間：每日早上9:00至晚上20:00，30分鐘一班



深圳灣口岸a停車場→桂灣地鐵站（招呼站，可到達萬象前海和5號線桂灣站）→寶安行政中心（可到達壹方城）→西岸花園（可到達11號線寶安站）→深業新岸線→福中福

