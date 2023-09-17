20歲的中國「霍金」！漸凍症患者樓印根躺著拿下全球數學大獎

今年20歲的樓印根，在1歲時被診斷患有脊髓性肌肉萎縮症（SMA），這是漸凍症的一種，當時醫生認為他活不過三年。但意志堅定的他沒有被疾病打倒，18歲時，他被哈佛大學、加州理工學院和麻省理工學院同時錄取，最終他選擇了麻省理工學院，主修物理和數學，他的夢想是「希望能發掘宇宙的秘密」。



樓印根雖然身體被禁錮在輪椅上，意志與頭腦卻遠勝常人，今年他參加2023阿里巴巴全球數學競賽的優秀獎，他躺在床上答題數小時，最終獲得了優秀獎，拿到了5000美金的獎金。



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樓印根師從著名理論物理學家、宇宙學暴脹模型創立者阿蘭·古斯（Alan Guth）。阿蘭·古斯曾和霍金共事，他認為樓印根和霍金（Stephen William Hawking）有很多共同點，「不只是輪椅，而是有超群的天賦，和即使有身體殘疾，但都對生活和科學研究保有令人驚訝的熱情和樂觀。」

樓印根表示自己夢想能「發掘宇宙的秘密」，他喜歡物理和數學，「我覺得這兩者結合，是最能發現這個（宇宙）秘密的路數。」，樓印根在這兩年的大學課程中都獲得了滿分或接近滿分的成績。

生活中的樓印根興趣廣泛，喜歡看費德勒打網球、聽汪峰的歌，最近還完成了人生的第一次衝浪。

2023阿里巴巴全球數學競賽：最年輕滿分金獎，年僅17歲瞿霄宇獲29萬元

據了解，2023阿里巴巴全球數學競賽決賽在6月17日舉辦，來自全球19個國家的685位選手，從5萬多名參賽者中脫穎而出，晉級時長8小時的終極對決。9月16日在北京舉辦頒獎典禮，共分有金獎4人、銀獎6人、銅獎10人和優秀獎50人。此次競賽總獎金高達400多萬人民幣，其中金獎4萬美元、銀獎2萬美金、銅獎1萬美金和優秀獎5000美金。

樓印跟奪得優秀獎。（觀察者網）

金獎是阿里巴巴全球數學競賽的最高榮譽，此次共有4人獲獎，其中3名來自北京大學，1名來自美國斯坦福大學（Leland Stanford Junior University）。他們平均年齡僅為22歲。

其中，瞿霄宇是阿里巴巴數學競賽有史以來最年輕的滿分金獎得主，年僅17歲，目前已在北京大學就讀大二。據瞭解，大量新生代數學家通過數賽走向更大的舞台，如獲得首屆金獎的青年數學家韋東奕，被封為韋神，現在他在北京大學擔任助理教授。

北大「韋神」爆紅曾令哈佛打破校規 困6博士4個月難題竟用一晚KO：

這名重慶少年自認並非天才，瞿霄宇自謙「我很菜，數學越學越覺得不懂的太多了，自己很渺小」，瞿霄宇最喜歡數學和鋼琴，在他來看，數學是美妙的藝術，而鋼琴是心事託付，每天彈琴30-40分鐘，是他最快樂的時光，他最喜歡的鋼琴家是巴哈。