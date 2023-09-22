儲值2萬做會員可終身免費用餐？廣西自助餐廳：推出一年無人響應

為了終身免費用餐，你可以去到幾盡？近日，廣西貴港一自助餐廳的宣傳單引發關注，該餐廳宣稱儲值2萬元人民幣可成為終身免費會員，並可終身在該店免費用餐。然而這引起網民質疑會不會儲值2萬元後店就倒了？周四（21日），餐廳老闆透露，該優惠方案推出約一年，至今沒有人充值。



天眼查顯示，該店成立於2022年7月。據宣傳單截圖顯示，自助餐廳推出的會員分為一般會員、黃金會員、鑽石會員及終身免費會員。其中，一次性儲值2萬元就可成為終身免費會員，消費者可終身在該店免費用餐，其餘會員則分別享有不同的折扣。

宣傳單顯示儲值2萬做會員可終身免費用餐。（極目新聞）

對此，餐廳老闆表示，宣傳單一直就有，該會員活動推出約一年，雖然有人充值過其他會員，但沒人充值過2萬元的方案。對於網民質疑可能儲值2萬元後店就倒閉的情況，負責人表示，關店是會退費的，「消費了多少，剩下的就退還，這個是光明正大的」。港北區市場監督管理局工作人員則表示，消費是建立在買賣雙方自願的情況下，是否儲值消費者可以根據服務自行決定。

網民點睇：

百年老店都不敢這麼說

理髮店，健身房，洗車店，唉。 。 。 懂的都懂

沒人充那是怕你跑了，沒跑那是因為充會員的人不夠多

算你一頓50，天天吃也得吃400天，現在這環境，能不能開半年都是 一個未知之數

就算不關閉，誰能保證有時間天天去吃。 就像健身房，充700元可以去一年。 結果很多人就去了三天，發現一年到了

