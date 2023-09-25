華為發布會｜推頂級旗艦新機Mate 60 RS　搭載麒麟芯片價格約萬元

9月25日下午2時30分，華為召開秋季全場景新品發布會。劉德華在發布會上驚喜現身，宣布擔任華為全新超高端品牌Mate 60 RS「ULTIMATE DESIGN」非凡大師品牌大使。宣傳影片亦曝光Mate 60 RS真機，有傳這款頂級旗艦機將搭載麒麟9000S芯片，配備16GB RAM和1TB儲存，售價預估約10,000元人民幣。



內媒《每日經濟新聞》報道，市場預計今日發布會上華為將推出七款新品，包括智能手機、平板電腦、智能電視、智能手錶、耳機和其他智能配件。其中最受期待的是Mate系列真正的底牌——Mate 60 RS，將迎來全球首發。發布會也將提及已上架銷售的華為Mate 60 Pro+手機。

據中關村在線報道，Mate 60 RS將搭戴麒麟9000S處理器，配備16GB RAM和1TB儲存，支援衛星通話，並具有玄黑配色。預計螢幕尺寸為6.82英吋，續航方面將搭載5000mAh大電池，並支援88W有線超級快充和50W無線超級快充。預計Mate 60 RS「ULTIMATE DESIGN」定價將在萬元人民幣左右，對標iPhone 15 Pro Max。

內地社交平台亦曝光華為Mate 60 RS真機照，延續了上一代的八角形鏡頭設計，機身為陶瓷材質。

包裝盒顯示，華為Mate 60 RS全名為Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN，配備了16GB內存和1TB存儲，機身配色名為玄黑，型號為ALN-AL10，定位是「衛星移動終端」。即與Mate 60 Pro+一樣可支持衛星通話。用戶身處荒漠無人區、出海遇險、地震救援等無地面網路訊號覆蓋環境下，可透過華為Mate 60 RS撥打衛星電話，與外界保持聯繫，取得搜救資訊。

另外，華為Mate 60 RS也將預先安裝HarmonyOS 4，支援AI隔空操控、智感支付、隨動表情等等。