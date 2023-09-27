真人版｢貓抓老鼠｣風靡　穿梭在公園的深圳青年：收穫快樂兼｢搞錢｣

疫情後，露營、飛盤及citywalk等豐富的城市戶外活動受到年輕人歡迎，近期「貓抓老鼠」的遊戲開始風靡，有網民將其稱為城市版「撕名牌plus」。



據網傳遊戲規則介紹，玩家只需要在手機內下載「高德地圖」，確定自己的角色是Tom或者Jerry後，開啟「位置共享」進入遊戲，並更換統一頭像即可開始。

遊戲類似真人版Pokémon GO和城市版「撕名牌plus」，範圍廣、人數多，方式簡單安全，亦無技術含量和繁瑣的步驟，只要有手有腳有手機就夠了。

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遊戲並非愛好者們自發組織免費活動，而是有組織有規模的戶外付費活動，除了「貓抓老鼠」外，還有「全城大逃脫」等。地點一般在開放式公園，人數依場地大小而定，封頂30-80人不等，每個人的費用約19.9至29元區間，包括了各類道具。

不僅玩樂消遣時光，結合自己的技能、興趣做些小生意，就是深圳年輕人的「搞錢」之道。人均30元，一場活動即時滿員30人，可收益900元人民幣。雖然省去場租費，但採購道具、購買保險，以及人力成本等，一場活動可能僅能賺兩三百。

不過對於深圳的年輕人來說，困在求職難、打工難，沒有自由的職場生活中，能夠在業餘時間利用愛好做些「輕型」創業，賺小錢外又為自己提供情緒價值，何樂不為。