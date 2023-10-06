婚禮場地淩晨搭好卻被村民連夜搬空　負責人：一顆螺絲釘也沒留下

為了舉辦一個完美的婚禮，新人都會把場地好好佈置一番，然而江蘇徐州一婚慶公司負責人近日稱，他們淩晨搭好的婚禮現場，翌日一早發現被人搬空，「一顆螺絲釘也沒給留下」，於是報警。



婚慶公司負責人大曉透露，按計劃，婚禮周二（3日）舉行，他們前一天晚上8時開始在徐州銅山呂梁風景區十里杏花村開始搭建布置現場，一路至淩晨3時完成搭建。可是到了早上7時，當他們回到現場，驚見整個婚禮現場都被搬空，幾個小時前才佈置好的音響、椅子、道具、甜品台等設備通通不翼而飛，損失約1萬元人民幣，「一顆螺絲釘也沒給留下」。

後來，經多方打聽，他們他們在距離婚禮現場200米內的村民家中，找到了部份丟失的道具和設備，數量約佔七成。事後婚慶公司報警，大曉等一行人則急忙繼續去佈置婚禮現場。他表示，目前還有部分花藝、擺件等小物件未找到，當地派出所已聯系他，指調查需要時間，他們理解也相信警方。

周五（6日）上午，徐州市公安局伊莊派出所值班民警稱，該所已經接到報警，但還沒有進一步的情況。徐州市銅山區伊莊鎮相關工作人員則表示，據他們了解，事情可能是場誤會，正等待警方調查結果。