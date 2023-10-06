東北暗藏「比堅尼之都」　全球每4件泳裝就有1件出自這裡

遼寧省葫蘆島下轄縣級市「興城」，面積略小於香港，常住人口僅50萬人，卻擁有一條全球聞名的產業鏈：全球每4件泳裝，就有1件產自興城，中國內地40%、電商80%的泳裝也都來自這裡，興城因此享有「比堅尼之都」的稱號。



《中國新聞周刊》報道，在淘寶上隨便搜一件泳衣，大概率是從興城發貨。據當地人說，這座小城的快遞發貨量全居遼寧省第二，僅次於省會瀋陽。

興城古稱寧遠，建城近600年，是現存最完整的明代衛城，明末袁崇煥便在此城以「紅夷大砲」力阻兩次關外清兵的進攻，是北方抵禦外敵的邊關重鎮。經過迭代變遷，興城在內地早期發展輕工業政策的基礎上，大力發展紡織工業，奠定了今日泳裝名城的基礎。

興城古城位於中國遼寧省興城市，古稱寧遠，是現存最完整的明代衛城，其城牆已於1988年被列為第三批全國重點文物保護單位。（維基百科）

回顧上世紀90年代內地推行國企改革，曾湧現一波下崗潮，彼時失業的人們只能另謀生路，恰逢泳裝廠待遇好，據當地人介紹，那時候人們都掙幾十塊錢，泳裝廠的收入就能達到300元（人民幣，下同），興城人便一個帶一個相互介紹，使得泳裝產業隊伍迅速壯大。

時至2012年電商興起，興城也迎來泳裝產業的2.0時代。數據顯示，在2018年電商發展的鼎盛時期，興城的泳裝網店數量達到4萬多家，內地境內泳裝電商銷售80%都在興城出貨。

報道引述三奇製衣董事長孫開濱透露，興城泳裝搭上全球電商快車，加上國外市場多為代工模式，「目前興城泳裝在俄羅斯有99%的市佔率，歐洲以西班牙為中心，市佔率在60%致70%以上。隨著跨境電商的興起，部分廠家還給美國跨境電商SHEIN代工，亞馬遜上一半的泳裝都產自興城。」如三奇製衣的泳裝年產量，目前已突破100萬件。

三奇製衣工廠內部工作情景。（網上圖片）

進一步細看興城的泳裝產業鏈，一群40歲以上的阿姨們「居功厥偉」。她們月均薪在5000至10000元，雖說按各地標準，這份薪資水準相當寬裕，仍吸引不了年輕人，也讓興城泳裝產業的未來發展蓋上一層陰影。

孫開濱表示，興城之外還有晉江及義烏兩大泳裝基地，興城外來人口少，受東北的地理位置、經濟條件、資源條件、就業環境等因素影響，出現了用工荒，「再過5年，技術人員、工人就要斷檔，到時候恐怕只能是往外發展。」