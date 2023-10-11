頂尖潛水員潛水失聯逾三日　仍在搜救　業內人士：基本無生還可能

據中國探險協會10月9日消息，內地頂尖潛水員韓頲於10月7日晚在廣西都安瑤族自治縣九頓天窗下潛後失聯，至今已逾三日，當地搜救工作仍在進行中。有業內人士指，從救援角度看，若洞潛者失聯長達數十個小時，基本無生還可能。而昨（10）日剛好是韓頲生日，他的家人在事發地擺上蛋糕，寫着「生日快樂，去你想去的地方。」



綜合內媒報道，截至10月10日晚間9時左右，曾創造亞洲洞潛深度紀錄的知名潛水員韓頲，失聯已三日。有業內人士向內媒分析指出，事發地水下環境複雜，潛水難度系數高。而設備出故障、潛水員迷失方向，是洞潛者在水下失聯的主要原因。若失聯長達數十個小時，基本無生還可能。

韓頲。（中國探險協會）

廣西河池市都安瑤族自治縣應急管理局表示，10月9日，杭州藍旗潛水國際俱樂部專業救援團隊趕到事發點開展搜救工作，目前暫未找到失聯人員。10月10日，已聯繫國內專業水下智能機器人服務公司前往都安參與搜救，搜救工作仍在進行。

韓頲7日晚上下水，至今失聯逾三日。（中國探險協會）

據此前報道，韓頲7日晚上下水，8日早上有人發現他未按正常時間返回，就向當地村民反映情況。九頓村村幹部石先生表示：「我們又不能確定。很多人都在岸邊默默等待。」當地政府表示，韓頲曾多次在九頓天窗參與潛水救援，「之前他已經來這裏很多次了，這次不知道出現了什麽意外。」

另據《紅星新聞》報道，昨（10）日是韓頲的生日，家人在韓頲入水的台階前擺放了買好的蛋糕和酒，在事發現場為他過了生日，蛋糕上寫着：「生日快樂，去你想去的地方」。

韓頲家人在現場擺放蛋糕和酒。（紅星新聞）

據介紹，九頓天窗地處澄江流域上遊，發育於下二疊統茅口組和棲霞組碳酸鹽巖地層中，由四個斜井式天窗組成，其中九頓溢流天窗群是水下洞潛世界紀錄的創造地，被譽為「中國水下的珠穆朗瑪」。

九頓天窗有「中國水下的珠穆朗瑪」之稱。（中國探險協會）

而洞穴潛水是指在被水浸沒的洞穴中進行潛水活動，是潛水運動的一個分支，也是一項極具危險性、需專業技術和豐富經驗的極限運動，被稱為世界上最危險的運動之一。

韓頲是中國首位休閑水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練，參與創建國內科研潛水體系，曾多次參與沈船考古、遺骸打撈，負責過廣西酒海井紅軍長征烈士骸骨勘探打撈、廣西都安桃花水母二號洞143米遇難者遺體搜索打撈等重要項目，創造了國內外多項洞潛深度紀錄。