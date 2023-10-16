有片｜四川2歲女童遭大型烈犬撕咬受重傷　網民呼籲：嚴懲狗主人

今日（16日）一條「2隻大型烈犬撕咬女童」的影片在網絡流傳，引發關注。綜合內媒報道，女童年僅2歲左右，受傷嚴重；2隻狗傷人後逃走，警方等部門正全力尋找。



網傳影片顯示，一隻黑色大型犬撕咬一名穿白衣的女童，女童倒在草叢中已無力反抗。一名疑似家長的黑衣女性趴在地上試圖從狗嘴裡救下女童，清潔工拿著拖把驅趕黑狗。過程大約持續1至2分鐘，期間還有一隻白色狗在旁邊，其後2隻狗逃跑，家長抱著孩子坐在草坪上無助痛哭。

事後，網傳該小區業主群聊天記錄顯示，有業主稱「娃娃一身咬爛完了。」還有網民提供疑似受傷女童的病歷顯示，「患者家長述40分鐘前患兒被狗咬傷致胸背部及腹部等多處受傷伴出血，無昏迷，急送入本院治療…診斷：犬咬傷，右腎破裂伴隨血腫形成，腹腔積液，胸背部等多處膚裂傷。」

當地醫院接診醫生表示，女孩背部有​​撕咬傷，CT顯示腎臟挫裂傷。當地派出所工作人員回應稱，已抓到其中一隻狗，另一隻還在尋找。

16日下午17時30分，成都崇州公安發布警情通報表示，經調查，10月16日8時許，鄧某與女兒唐某在小區樓下行走時，遇一黑色犬隻和一白色犬隻，黑色犬隻對唐某發起攻擊，將其咬傷。

8時30分，鄧某、唐某被送至醫院。經診斷，唐某全身多處咬傷，右腎挫裂傷，右側肋骨骨折。全力救治，已完成傷口清創手術，生命徵象平穩。醫療救治專家組將根據檢查情況完善後續醫療救治措施。鄧某體表擦傷，已處理。公安機關正全力展開調查處置工作，將根據調查情況依法嚴肅處理，並及時向社會公布。

事件再次引發網民對城市飼養大型犬隻的討論，並紛紛表示應該嚴懲不給狗栓繩子的狗主人。

網民睇法：



狗的主人應該被判刑毀掉了別人的一生



不牽繩，不戴嘴罩，這是某些所謂愛心人士故意放狗出門咬人的吧。



狗主人可能死了吧，整整2分鐘沒出來，太生氣了。我也養狗，但我也支持把這狗主人關起來。你他媽養烈犬還放養



希望狗主入刑，希望狗主入刑，希望狗主入刑。現在愈來愈多的人不文明養狗，人生安全有隱患



看過影片了，白色狗狗並沒有咬人，一直在旁邊轉圈，是那隻黑色的狗一直在咬小朋友



以後能不能出個刑法、狗咬傷人連狗主人一起負刑事責任、孩子也太可憐了啊、不管受傷程度、這心裡可是一輩子的啊、得多害怕啊

