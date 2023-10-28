螳螂突走近　金毛尋回犬興奮地上磨蹭　一秒後困惑這新朋友怎麼了

這份友誼太沉重！一隻黃金獵犬想要和螳螂交朋友，往牠身上貼貼，但被體重懸殊的狗狗一蹭螳螂立刻升天還死狀悽慘，而天真阿金還沒意會過來是牠害慘對方。



網民分享一段讓人哭笑不得的影片，山東一隻黃金獵犬看到地上有一隻螳螂，感到非常興奮，身體臥倒熱情往螳螂身上狂蹭，還在地上來回摩擦了好多次。

小小螳螂怎受得了大狗的泰山壓頂，經過阿金一番親密肢體接觸，狗狗爬起來關心牠，怎料這隻脆弱的昆蟲已經被牠輾壓到肢解還身首異處，阿金還湊近觀察，一臉疑惑不解新朋友怎沒了。

熱情過度，這位新朋友就「走了」…（按圖了解）

網友表示：

．「螳螂：你很熱情但是我涼了」

．「生死之交就是你生我死」

．「阿金：好朋友你怎麼扁了」

．「慘遭背殺」

．「狗狗懂甚麼呢，牠只是想貼貼」

．「人打不死，狗一蹭就死」

．「這友情份量有點重」



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