螳螂突走近 金毛尋回犬興奮地上磨蹭 一秒後困惑這新朋友怎麼了
撰文：聯合新聞網
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這份友誼太沉重！一隻黃金獵犬想要和螳螂交朋友，往牠身上貼貼，但被體重懸殊的狗狗一蹭螳螂立刻升天還死狀悽慘，而天真阿金還沒意會過來是牠害慘對方。
網民分享一段讓人哭笑不得的影片，山東一隻黃金獵犬看到地上有一隻螳螂，感到非常興奮，身體臥倒熱情往螳螂身上狂蹭，還在地上來回摩擦了好多次。
小小螳螂怎受得了大狗的泰山壓頂，經過阿金一番親密肢體接觸，狗狗爬起來關心牠，怎料這隻脆弱的昆蟲已經被牠輾壓到肢解還身首異處，阿金還湊近觀察，一臉疑惑不解新朋友怎沒了。
熱情過度，這位新朋友就「走了」…（按圖了解）
網友表示：
．「螳螂：你很熱情但是我涼了」
．「生死之交就是你生我死」
．「阿金：好朋友你怎麼扁了」
．「慘遭背殺」
．「狗狗懂甚麼呢，牠只是想貼貼」
．「人打不死，狗一蹭就死」
．「這友情份量有點重」
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