新郎同時與兩女拜堂成親　官方：為博眼球策劃鬧劇　治安處罰

安徽省宿州市泗縣瓦坊鎮一名男子被曝竟與兩名女子拜堂成親，後被揭發其中一女是花錢請來的演員，原因是男子想炫耀自己有錢，可以娶兩個老婆。周六（28日）下午，官方發布情況通報，指公安機關已依法對事主進行治安處罰。



究發於瓦坊鎮王集村，有村民反映，一男子同時迎娶兩個新娘。網傳影片顯示，身穿西裝的男子正與兩名女子拜堂，其中一女穿著中式禮服，另一女則穿著紅色連衣裙，現場親友圍觀。

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據知情人劉先生表示，男子為了向親友、鄰居炫耀自己有錢，可以娶兩個老婆，和兩名女子同時拜堂，獲親友發紅包。其中穿紅色連衣裙的女子，其實是新郎花錢僱用的演員。

事件引起官方關注，泗縣人民政府新聞辦公室通報指，接到群眾舉報後，縣委縣政府高度重視，立即安排公安等部門依法介入調查。經查，網絡直播人員劉某某為「博眼球」、「加關注」，在辦理自己婚禮過程中，找來女子馬某某假扮另一名「新娘」，策劃了「一個新郎，兩個新娘」的鬧劇，導致現場不明真相人員拍攝影片並上傳網絡，引發網民關注。劉某某等人行為涉嫌違法，公安機關已依法對其進行治安處罰。

當局又提醒，網絡不是「法外之地」，網上言行必須遵守法律。