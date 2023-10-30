失業被迫回鄉的深圳女生　曾是天之驕子：為何現在落後別人這麼多

沒想到，今年才過去302天，第一批回家過年的人，已經在老家吃上砂糖橘了。



這羣人也真是的，回了就回了，還要到處説，讓還在上班的人不僅心癢癢，也恨得牙癢癢，但最終也只能酸溜溜地説上一句：讓你提錢回家，不是讓你提前回家！

雪上加霜的是，前兩天，國務院國務院辦公廳發佈了2024年放假安排：除夕不放假。疲憊的打工人一看，內心的火藥桶憋得快要爆炸。

這邊還在打工，那邊已經早早在老家等着吃年夜飯、看春晚、放煙花了。一邊是卷生卷死，一邊是悠哉清閒，試問誰不羨慕？

但回到老家的他們，真的過上了想要的養老生活嗎？可能也未必（點圖放大看看）

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有錢沒錢，提前回家過年

都説「來了就是深圳人」，但至少在秋楠這，是不存在的，她自稱只是深圳的浮萍。作為一個深漂，當在深圳感覺孤苦無依的時候，她只能回到根在的地方——汕頭澄海老家。她是村裏第一批返鄉的年輕人，「嚴格意義上來説，應該也是秋天第一批失業的人。」回村的契機，是失業。堅定她回家想法的，是打工的疲憊，以及由此衍生的遠超負荷的負面情緒。

她原本在一個單位當外包，一個月前，單位的領導和外包的領導約她單獨吃飯，這是從沒有過的事情，她隱隱覺得不安。果然，兩位領導在飯桌上，以輕鬆的語氣和她説，項目結束了，她可以重新開始找工作。她尷尬地喝了一口水，結束了這種喘不過氣的生活。「結束了也好，我在那個單位近一年了，和單位的領導一點都不熟，他要求我一個人要做出一個團隊的成績，週末和下班後也經常打電話給我，但提的都是天馬行空的想法，實現不了就加班。」

秋楠工作壓力很大，獨自一人在深圳也很孤單。她住在南山的一個老小區裏，房子是個單間，牆壁已經斑駁，下雨時外面走廊還會積水，蚊子一波接一波，怎麼都趕不走。房子採光也不好，心情不好的時候，她只能靠着窗口，感受外面的光和空氣，呆呆地看着窗外人來人往。就這樣省吃儉用，她每個月能從8000元的工資裏攢下來4000。除去各種開銷，和被離職一個月的賠償金，準備回老家時，她手上有3萬左右的存款。「有錢沒錢回家過年，回家就不用花錢了，在這繼續找工作還要交房租吃飯」，於是她把房子退租，將僅有的一些衣服用品打包寄回了家，買了張高鐵票就回家了。

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‍老家彷彿總是深漂們最後的退路，但對於獨生女于麗來説，卻是不得不回去的路。中秋節前，她的父親突發腦梗，癱倒在家門口，還好鄰居及時發現，開車送到醫院搶救。她當天就趕回了湖南老家，和母親輪流在病榻前照顧。「放在以往，只有國慶和過年的時候，能待在一起久一點。」

當初她畢業時，父母勸她留在湖南工作，離家近，他們也能照顧她。但她985碩士畢業，哪裏甘心留在小城市，於是一頭扎進互聯網大廠，成了一名UI設計師。5年過去，她已經30歲了，仍是單身，職業發展也到了瓶頸，加上如今整個互聯網行業寒意逼人，她經常擔心自己會被裁。「每當有這個想法的時候，我便安慰自己，裁了就裁了，到時候回家開個打印店養老算了。」

回到家後，她仍需要線上工作，經常加班到半夜。但父親這邊也需要人悉心照料，只能母親頂上。看到母親困到眼睛睜不開了，還不敢睡覺，她突然覺得自己真不孝順，「要是還有下次這種突發情況，我有後悔藥吃嗎？」離職這個念頭一旦出現，就很容易在衝動的時候付諸實踐。在一個夜裏，她在醫院提交了離職申請，然後放下電腦，和工作暫時做了決裂。「這是我工作以來第一個史上最長的、沒有工作焦慮的春節，我要好好珍惜！」

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回老家，但沒躺平

回老家後就是躺平了嗎？其實也未必。秋楠回去躺了一個星期後，開始覺得無聊。她還沒從深圳那種苦日子中緩衝過來，每天不用工作的生活，讓她感覺不現實。所以她給自己找了個活幹，給自己哥哥的淘寶店當客服。澄海那邊到處都是售賣貼身衣物的電商，秋楠的哥哥也從事這一行。哥哥高中畢業後，在別人的淘寶店當學徒，試過做客服、倉庫打包員、運營，就這樣熬了4年，終於也自己承包了一個小倉庫，開了店。

之前秋楠讀大學的時候，是哥哥一直給她提供生活費。現在，哥哥事業起步不久，所以她無償幫助哥哥。她不願意拿工資，也因為一個初中學歷的男孩的緣故。那男孩考不上高中，現在和她是同事，工資3000。「不收工資，我就是來幫忙的，收了工資，我就和他一樣了，那肯定有人會説我，讀那麼多書有什麼用？我過不了自己那關。」令她不想承認的是，她還挺喜歡客服這份工作，不用動腦子，也沒人PUA，她還能發揮自己的主觀能動性。能多賣出幾件衣服的時候，她就很滿足。

于麗同樣沒在躺平，她日常照顧父親，閒下來時便去爺爺奶奶的村子裏，幫忙幹農活。「我小時候經常來幫忙，上了大學後到現在，就很少過來幫忙了。」爺爺奶奶很開心，她們一起去田裏鬆土，種蘿蔔、種青菜、觀察水稻，每天拿剩飯拌一些稻穀，去喂母雞，然後檢查雞窩裏有沒有新雞蛋。于麗還得「伺候」看守雞棚的狗吃飯喝水，還要帶他出來遛。爺爺養了一些蜜蜂，平時會查找蜂王還在不在箱子裏。有一次，眼花的爺爺找不到蜂王，于麗去幫忙，被蜜蜂賞賜了一個大包子，腫了好幾天。

在那種播種、呵護就有收穫的氛圍裏，于麗不止一次想到自己更改了N稿，熬到頭禿的設計方案，最後定下來的卻是初稿的那種失敗感，但那種感覺很快就被村裏的秋風打散。村子裏，每天晚上都有一羣老太太在跳廣場舞，有的時候奶奶會拉着她一起跳，她跟着亂揮着手腳，大笑。到晚上9點，家家户户都熄燈準備睡覺，村子裏安靜得只剩下狗叫，那是她步入社會以來，第一次感受到心情的寧靜。但事實上，陪護老人也是一個精細的體力活，有的時候她累到腰痠背痛，奇怪的是，她的內心竟然感覺無比充實。「我以前怎麼會不向往這種生活呢，這真的就是若無閒事在心頭，便是人間好時節。」

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過完年，還是得回深圳

對於平常回家過年的人來説，回老家是幸福的，因為假期短暫，所以珍惜；因為大家都開心，所以一切顯得很和睦。但對於提前了大半年回家過年的秋楠來説，老家的風言風語一直似有若無，讓她焦慮。「高情商叫做回家過年，低情商叫做沒工作了」，那些講話發酸的人在背後這樣説她。有些焦慮，則是她自己給自己的，在人和人的比較中不斷懷疑自我。

她的小學同學，雖然是大專畢業，但是考上了編，在老家已經買了車子，存款也穩定。她的鄰居，初中學歷，每天晚上直播吃生醃，一邊帶貨，月入五六萬。「她吃一個月就是我打了一年工的存款，説出來我自己都覺得有點羞愧。」她感覺自己賺錢很死板，就算在深圳，也只會打工、省吃儉用來省錢，自己的高學歷好像並沒有為賺錢帶來任何幫助。「畢竟在老家，高學歷總是能和賺更多的錢劃上等號。」

有人嘲笑她上過大學也不過如此，她很難去解釋大學這段經歷帶給自己的眼界和快樂，因為她畢業後沒賺到錢是一個不爭的事實。「社會對成人的評判標準好像就是這樣，沒賺到錢就是沒本事，在大城市混不下去了回到老家啃老，就是妥協認輸、失敗者，人們只看結果。」在村子，她曾經是高學歷的天之驕子，考試經常拿第一，985大學畢業生。但是在深圳，遍地都是驕子，不缺發光的金子。「我算哪根葱？我明明起點更高，為什麼現在會落後別人這麼多？」那種自卑和羞愧感讓她不愛出門，就算回了老家，也常常宅在家裏，也讓她不願意長久待在家裏。「在家裏雖然舒服，過完年還是想回深圳。」

于麗其實也沒好過到哪裏去，30歲單身女性，在老家的標籤是大齡、未婚、高學歷、高工資，處於鄙視鏈的第一環，是媒婆要來介紹相親都會先皺一下眉的程度。為了讓家裏老人放心，也讓自己鬆懈下來，她接受了親戚安排的相親。結果家裏的相親市場，還是讓她十分失望。親戚安排的媒婆介紹的相親對象，不是二婚，就是各方面都比不上她的。親戚勸她：年齡都在那裏了，別挑了，越挑下去年紀越大，越不好找。她不置可否，「在深圳，30歲才是大好年華呢！怎麼到老家就成了黃花菜了？況且，不結婚犯天條啦？」

有的時候，她在爺爺的菜園裏開心地摘着菜，鄰居路過的時候，還會問她是不是還沒結婚？需不需要幫她介紹？兩句話就毀了她體驗田園之樂的興致。為了自由，她還是決定過完年就回深圳。她覺得深圳雖然沒有家人，但是很自由。「湖南也很近，我可以經常回家看望家人，但我不能長時間生活在這裏，我會瘋掉。」

備註：文中人物均為化名。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】