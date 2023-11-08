西安屋苑精裝房室內長出蘑菇　黴味充斥全屋　發展商說法前後不一

近期，陝西西安一個屋苑的精裝房室內長出蘑菇，且一茬接一茬，令業主閔先生大感頭痛。然而，發展商說法前後不一，先稱地漏斷層滲水所致，二次排查後又解釋隔壁業主家漏水。對於最新解釋，閔先生表示仍希望由第三方專業檢測機構排查家裏受潮的原因。



據了解，閔先生於2020年購買西安市招商城市主場小區一套精裝房，2022年9月入住。然而近日，入住一年多的他發現，家中墻角竟長出一茬蘑菇，蘑菇頂開墻紙，雕謝後又在原處重新生長。而露出來的墻紙內側、墻壁及踢腳線上也有黴跡。內媒實地走訪發現，其家中充滿黴味，長出蘑菇的是朝南的次臥，沿著墻角兩朵蘑菇已發黴變黑，一旁還有另長出的白色蘑菇，而內墻摸起來潮濕、黏手。至於另一間朝北的次臥，雖然沒有長出蘑菇，但拐角墻體上出現大面積黴斑。

由於兩間次臥都是兒童房，現時閔先生已經不再讓孩子回房睡覺。雪上加霜的是，除了次臥，就連客廳、主臥也有程度不一的墻紙開裂、墻體發潮情況。閔先生透露，日前地產商派工人入戶打壓檢測漏水，結果顯示正常，解決辦法就是維修墻面，「但為何受潮給不出說法，維修只是治標不治本」。

招商城市主場小區的地產方是西安招平房地產有限公司，由南京招平利盛投資有限公司全額控股，後者控股股東為招商局置地（深圳）有限公司。一名符姓工作人員周一（6日）稱，此前入戶排查，閔先生家受潮的原因，是因為廁所的地漏出現斷層，地漏和排水管沒有連接上，導致廢水滲入地層致使墻體潮濕、墻紙開裂。目前解決地漏問題，撕開墻紙晾幹墻體再維修。對於交房時是否發現地漏斷層，他表示當時找了第三方單位進行排查，但「可能沒有排查到位」。

不過，閔先生對此說法並不認可，他希望地產聯系第三方專業檢測機構，全屋排查後給出報告再談維修。後來，符姓工作人員再稱，與地產合作的第三方維修公司周一中午再到閔先生家里排查時，發現是因為隔壁業主家9月份熱熔管漏水，閔先生家受潮，是滲過來的水所致。他表示，隔壁業主家9月份查出的漏水，閔先生是10月底反映的受潮，由於間隔時間長，故第一次排查時未料是隔壁漏水所致，如今真相大白，後續會和業主溝通維修進場、維修時間等問題。而對於地產給出的最新解釋，閔先生表示，仍希望由第三方專業檢測機構排查其家受潮的原因。