女子吐槽政務大廳全日工作6小時　午休挨凍等待　官方：做出整改

綜合內媒報道，近日，哈爾濱有女子發佈影片吐槽指，到當地政務大廳辦事，但全日工作時間僅有6小時，恰逢午休2小時時間，只能在門外挨凍等待，引發關注。網民對事件看法不一，支持網民認為天氣寒冷，應開放大廳便民休息。不過也有網民認為既然已張貼工作時間，就應選擇工作時間再來。



對於事件，當地今日（14日）發佈官方通報表示，將針對相關問題立即研究，做出整改，在政務大廳內設置等候區，避免群眾挨凍。同時，實行員工輪崗制度，保證工作日午休時間不間斷服務群眾，提高辦事效率。



據該女子描述，11月13日，她到哈爾濱五常政務服務大廳取營業執照，因為到達的時間為中午休息時間，大門關閉，市民只能在戶外挨凍等待。

該女子稱，她所在的地方是大廳的門口，到達時間為中午12點35分。而根據大廳玻璃門上張貼的通知，工作時間為星期一至星期五，上午8點半到11點半，下午1點半到4點半。因為是休息時間，「中午門都不開，三個門都關閉，進都進不去都在外面凍著排隊」。

該政務大廳門外貼著的工作時間。（網絡）

事件引發網民討論。支持網民認為天氣寒冷，應開放大廳便民休息。不過也有網民認為，既然已張貼工作時間，就應選擇工作時間再來：

說是8點半上班，磨磨蹭蹭9點上崗，11點剛過就準備下班了，下午4點多點就停辦業務準備下班



我上個月辦身份證，派出所戶籍科8點半開門，8點45就辦完回家了。哪有像你說的那麼墨跡（拖延）



我們這邊中午不休息，輪班吃飯，突然感覺挺好的



成都市郫都區政務大廳，中午有號要工作的，我遇見過，工作人員輪休去吃午飯。



政務服務大廳都是這樣的，我們這裏也一樣，去年冬天我去辦社保也是中午關門，大家都在外面排隊，那個冷呀！



中午都關門，工作人員也要吃飯啊。但是，哈爾濱這麼冷或者是南方特別熱的時候，可以專門辟出一個空間作為群眾的等待區。



11月13日，哈爾濱便民服務熱線的一名工作人員回復《瀟湘晨報》表示，會去核實了解該情況。該女事主則補充，她致電12345反映情況，沒有覺得工作人員午休不應該，但零下四五度的天氣，可以讓群眾到室內等待。

關於事件，五常市營商環境建設監督局今日（14日）發佈情況通報，針對網民反映問題，市營商環境建設監督局立即研究，做出整改：一是在政務大廳設置休息等候區，確保辦事群眾能夠提前進入服務大廳等候區，避免在室外等候挨凍。二是開始實行員工輪崗製度，保證工作日午休時間不間斷服務群眾，及時解決群眾相關應急問題。三是繼續增設預約通道，線上線下同時辦理，提高辦事效率，保證最大限度地滿足群眾訴求。未來將切實做好市民服務工作，積極探索、創新辦公模式，為廣大市民提供更便捷、高效、專業的服務。