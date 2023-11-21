祝福影片電商平台上熱銷　一線明星、私人高端定制收費五位數起步

近日，一段「多位明星給緬北四大家族白所成之子白應蒼慶生」的影片引發熱議，片中除了有內地國家一級演員杜旭東、著名相聲演員侯耀華，更有港星曾志偉、黃一飛、曹查理等人。

據介紹，類似的祝福影片早已在電商平台上熱銷，影片內容多被用於生日、節慶等慶典場合，價格從幾十元到數萬元（人民幣，下同）不等，不少店家的月銷量可達1000+。



《新黃河》報道，不少中小企業、微商的宣傳片中，經常會出現明星祝福影片，例如年會、開業、招商會等等，甚至在不少婚宴、生日宴會上也會出現明星藝人的祝福影片。

在不少電商平台上輸入「明星祝福視頻」檢索後，搜索到有幾十頁的商品，大部分標價從幾十元到幾百元不等，並寫有「明星、網紅喊話+跳舞、僅需258」「生日喊話祝福視頻」「定制表白舉牌驚喜拍攝」等字句，不少店家的月銷量達1000+。

一家銷量較高的店家表示，祝福影片在淘寶一周出售20至30單根本不成問題，不少賣家都在第三方平台進行後續交易，「粗略估算，所有平台每月的成交量總計在1000單左右」。另有網店介紹，除了常規的「明星祝福視頻」，還可提供歐美性感祝福、網紅跳舞祝福，類似的祝福影片時長從15秒到60秒不等，價格根據明星的大牌程度收費。

有店主介紹，祝福影片的價格根據定制內容而定價，普通版本的大部分為3至5位外國人，加幾句統一的喊話再配上相應的舞蹈，價格約200元至400元之間，「普通版本的視頻最暢銷，也最好賣。一般銷量最好的時候就是春節假期或者大型節日，忙起來的時候經常脫銷」。

高端版本的祝福影片則有各種級別的明星演員，有「天王一線歌星祝福視頻」「二人轉演員祝福視頻」「相聲演員祝福視頻」「港台明星祝福視頻」等。店主提供的一份「明星價位表」顯示了多位一線知名藝人的名字，每人價格均超過五位數，其中價格最高為12萬元起。

有店主介紹，普通版本的祝福影片最暢銷，價格約200元至400元之間，「一般銷量最好的時候就是春節假期或者大型節日，忙起來的時候經常脫銷」。（微博＠新黃河）

店主介紹，選擇購買相聲、二人轉類明星，買家一般是為了長輩的生日宴會；港台明星一般是年輕人或者是微商購買。根據明星的知名度，價格也會有所區分，一線知名明星一萬元起步，二線三線逐級遞減2000元。店主更特意叮囑「這些（明星祝福影片）都是保密的，購買前不能外泄」。

店主介紹，為明星直接拍片的人與各級別代理商接觸，逐級販賣，「認識代理商愈靠前賺的就愈多，拿到手的視頻價格肯定要高於上一級代理的價格。一般是在拿貨價的基礎上，每條視頻分別往上加」。

對於此前明星網紅們疑似為電信詐騙家族成員拍片慶生祝福是否違法，有內地律師表示，若影片中的明星對從事的電騙等違法業務知情，則可能涉嫌違法。