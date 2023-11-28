拐子婆余華英一審死刑後上訴　夥同2夫拐賣13名兒童　初犯賣親仔

9月18日，內地備受關注的「余華英拐賣11名兒童案」一審判決余華英死刑，剝奪政治權利終身，而余華英認為「判得太重」當庭表示上訴。11月28日，二審在貴州省高級人民法院開庭，楊妞花等被害人及家屬作為刑事附帶民事訴訟原告人到庭參加訴訟。

此外，人販余華英的第一任丈夫王某文，於9月落網被抓；經警方調查，除上述11名兒童外，余華英還曾與丈夫王某文在雲南聯手拐賣2名兒童，並以假名受審服刑。



余華英二審庭審現場。（央視影片截圖）

據此前報道，余華英於1993年至1996年期間夥同情人龔某良（已故），在貴州省、重慶市等地流竄，拐賣兒童11名。

從賣親生仔開始 踏上「人販」之路

今年9月18日一審開庭時，余華英供述，她與未婚情人龔某良在1992年生下私生兒子，由於無力撫養將親生兒子以5000元賣到邯鄲。

其後，余華英夥同龔某良在1993年春節期間將一名6歲男孩以4000元價格賣到河北；同年8月，又有來自同一個家庭的兩兄弟被拐走。1994年7月，1995年7月，1996年7月，一直到1996年10月。「買糖吃」「出去玩」，大同小異的作案手法，余華英和龔某良陸續拐賣了8個孩子。這些孩子多在5歲左右，最大的8歲，多是男孩。

孩子價格則在3500元至12500元之間，同夥龔某良曾說，「什麼生意都不好做，還是賣小孩賺錢。

余華英被逮捕後帶出「案中案」

被余華英拐賣的孩子之一楊妞花長大後，一直尋找回家路。2022年6月5日，楊妞花在貴陽市公安局報案，警方立即立案調查，同年7月，嫌犯余華英被逮捕。在對余華英的調查中，警方發現余華英曾參與另一起拐賣案，並且用假名受審服刑。

2021年5月15日，楊妞花（中）回到家鄉，與外婆（左）、堂妹（右）坐在一起。（新京報）

據調查，在與情人龔某良相識前，1984年，余華英在雲南大理遊玩時結識了重慶籍男子王某文，兩人結婚後到重慶生活，1987年二人生育一女，1992年王某文因盜竊被抓。王某文被捕期間，余華英與龔某良相識，生育一子，並賣掉私生子在內的11名兒童。

2000年，余華英因涉嫌拐賣兒童被邯鄲警方刑事拘留，但兩個月後被釋放。2004年，余華英重操舊業，同夥從情人龔某良換成出獄後的丈夫王某文。

余華英與前夫王某文拐賣2兒童 用假名受審服刑

余華英和王某文在雲南楚雄將兩名兒童拐賣至邯鄲，其中一名孩子的父親在雲南大姚縣報警。經過雲南、河北兩地警方的配合，2004年5月19日余華英和王某文被逮捕歸案。面對大姚縣警方的審訊，兩人均隱瞞了自己的真實身份，余華英謊稱自己叫「張蕓」、王某文謊稱自己叫「王偉」。

2004年9月27日，大姚縣法院判處「張蕓」和「王偉」犯拐賣兒童罪，分別判處有期徒刑8年。該院認為，「張蕓」和「王偉」主觀上具有拐賣兒童進行販賣的目的，客觀上實施了拐賣兒童兩人獲利1.35萬元的行為，其行為已經構成拐賣兒童罪。

判決後，兩人未上訴。服刑期間，余華英（張蕓）於2007年獲減刑1年、2009年獲減刑2年，於2009年5月18日執行期滿被釋放。

11年涉2案累計拐賣13名兒童 今日二審開庭

因為使用假名，余華英更多的犯罪事實未被發現。在其服刑期間，情人龔某良患癌症離世。從1993年至2004年，余華英累計拐賣13名兒童。、

據《澎湃新聞》11月27日報道，余華英的丈夫王某文已在今年9月被雲南警方抓獲，因拐賣兒童再次落網。警方查實他於2003年拐賣了一名兒童，並和余華英一起賣掉。目前，這名被拐兒童已被找到。

2023年7月14日，余華英拐賣兒童案在貴陽市中級人民法院一審開庭審理，9月18日一審宣判余華英死刑，並向楊妞花等3名受害者民事賠償各3萬元。余華英提出上訴，二審於今日在貴州省高級人民法院開庭。

9月18日，宣判現場。（貴陽市中級人民法院官方微信）

「余華英去年被抓之後，供出來了11名被拐兒童，但她還是沒有老實交代。」11月27日，楊妞花表示，「這麼多孩子被找回來，跟余華英沒有任何關係，她自始至終不肯提供任何有用的線索，找到一個她就承認一個，再找到一個她就再承認一個。」楊妞花表示，警方再次發現余華英參與拐賣兒童的新證據，理應成為加重判罰的理由，她希望法院二審判決可維持死刑，「希望能夠重判他們」。

在二審庭審中，余華英對一審認定其拐賣兒童十一名的犯罪事實沒有異議，當庭認罪，但以「量刑過重」為由上訴；其辯護人提出余華英有坦白情節，認為量刑過重，建議從輕處罰。附帶民事訴訟代理人提出了附帶民事部分判賠金額過低的上訴理由。

貴州省人民檢察院出庭檢察官認為一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，程序合法，上訴人余華英的上訴理由不能成立，建議駁回上訴，維持原判。

案件將擇期宣判。