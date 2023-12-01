黴漿菌肆虐！8歲男童感染後半夜尿床、肢體癱瘓　竟已「腦中風」

大陸近期肺炎黴漿菌等呼吸道疾病大流行。



大陸有一名8歲男童因感染黴漿菌住院，半夜出現尿床、肢體癱瘓等情況，照X光卻沒有異樣。

改做磁力共振檢查才發現，男童竟患腦中風。

不停咳嗽、發燒 磁力共振才發現血栓（點圖了解更多）：

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大陸媒體《現在快報》等媒體報道，男童月初不停咳嗽、發燒，嚇得媽媽趕緊帶他去醫院治療。

醫生診斷後發現，男童不僅確診黴漿菌感染，並衍生明顯的肺實變，且男童凝血檢查異常，說明他不單純只是黴漿菌感染，還有可能出現血管栓塞，於是醫生安排男童住院進行更詳細的檢查及治療。

男童住院第4天凌晨4時，值班護士巡視病房時發現男童除了尿床外，他的右眼對焦不正常、右側肢體癱瘓還不能說話。

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護士趕緊呼叫醫生替男童檢查，剛開始照X光並沒發現出血，直到改做腦部磁力共振才發現他腦幹、右側小腦急性血栓，且動脈阻塞確診為腦中風。

醫生與男童家屬溝通後，緊急替他動手術，成功取出較大的血栓。

術後男童腦部血管血流恢復通暢，經積極治療後，男童病情終於好轉，轉到復健科治療。

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