雲南一車輛肇事後燃燒致多人傷亡？官方：正調查　具體情況待通報

12月7日，網傳消息稱，雲南曲靖富源縣老廠鎮6日晚間一車輛疑肇事後發生燃燒，目前傷亡情況暫時不明。但有內媒從富源縣殯儀館方面得到說法，指6日晚間接收了幾具由老廠鎮送來的車禍遇難者屍體，「惟屍體燒毀嚴重，難以辨認」。



內媒《上游新聞》報道，據當地政府一名知情人士透露，6日晚間20時許，當地發生了一起車禍，地點位於老廠鎮去往富村鎮的路上，涉事車輛為一輛燃油車。「車輛具體車型不清楚。接到情況彙報後，老廠鎮鎮政府立即派人員和衛生院急救車輛趕往現場。具體傷亡情況不清楚，等官方通報。」

網傳雲南曲靖有車輛肇事後發生燃燒，多人傷亡。（上游新聞）

報道引述老廠街派出所接線工作人員說法，稱確有車禍發生，但自己不清楚情況。富村鎮派出所工作人員則表示，車禍發生地位於老廠鎮，不屬於富村鎮轄區，該派出所並未出警。

同時，《上游新聞》從富源縣殯儀館瞭解到，6日晚間該殯儀館接收了幾具由老廠鎮送來的車禍遇難者屍體。「屍體燒毀嚴重，難以辨認。」

富源縣應急局接受採訪工作人員表示，具體傷亡情況該部門尚不掌握，富源縣多部門成立的調查組正在現場進行調查，具體情況以政府發佈為準。富源縣政府辦接電話工作人員稱，此事屬於保密事項，詳細情況不方便透露。「之後會根據調查情況在政府官網上公佈。」