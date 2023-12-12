廣州男自釀藥酒　2年後才知所浸海馬是假貨　網民笑這價錢哪會真

重慶一王先生近日發現家中一瓶藥酒內，泡了2年的海馬竟是塑膠製品，令他覺得好氣又好笑。



據《中國網看點》報道，近日，廣東肇慶一男子泡了2年的藥酒發現，瓶中的海馬、海龍竟然是塑膠的。王先生表示，「當時喝完藥酒清理藥材時，發現這些海馬、海龍扯都扯不斷，用火燒會收縮，還伴隨塑膠味，才反應過來這些是塑膠的。」

還好事主喝後也沒甚麼不適：（按圖了解）

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王先生補充說道，「海馬和海龍是我托別人在外省買回來的，買的時候30元人民幣一對，因為不是經常買，買回來也不知道是真是假，幸虧人喝了這酒沒甚麼事。」

此文一出，引起不少網友熱議：

．「全是假的，笑死我了」

．「每隻長不一樣，這是純手工的啊」

．「買的時候30一對？！就這錢能是真的才怪」

．「雖然是塑料，但是作為心理安慰，效果出眾」

．「那麼，這麼精緻的塑膠哪裏才買得到呢」

．「藥效不知道，但塑化劑一定達標了」



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