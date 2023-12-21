無力支付女兒留學費用　上海父母竟遭起訴要求分家產　法院這樣判

近日，上海寶山區人民法院審理一樁家庭糾紛案。女兒因留學、就業等問題，與父母產生矛盾後，又因留學資金將父母訴至法院，要求分割與父母共有房屋以獲折價款。



25歲的小田是家中獨女。她的爺爺、奶奶在老宅動遷後獲得了位於寶山區的一棟房子。小田16歲時，該房屋變更登記為田先生夫婦及小田三人共同共有。爺爺過世後，該房屋由奶奶一人居住至今。

2021年，小田因留學、擇業等問題和父母發生矛盾，開始離家在外租房生活。小田想要分割共有的房屋，但父母拒絕出售或將小田在房屋中的份額買下，同年7月，田先生夫婦和小田簽署了一份《協議》，《協議》約定待小田奶奶過世後，父母和小田會將上述房屋出售，小田將分得相應房款。

上海寶山區大型住宅樓。（視覺中國）

法院審理時，小田表示，出國留學是自己多年的夢想，父母卻不肯提供資金協助。她曾提出將上述房屋共有部分出售或由父母出資購買小田份額部分，但父母堅決不同意。於是，小田以急需資金留學、生活等為由，將父母起訴至上海寶山法院，請求分割上述房屋，並判決該房屋歸田先生夫婦所有，由父母共同向小田支付房屋價值三分之一的折價款。

不過父母在庭上辯稱，房屋雖為3人共有，但自取得產權起至今家庭關係沒有變化，沒有分割的重大理由。且近年來，他們一直在幫小田償還各種借款費用約50萬餘元。並積極為小田聯繫留學學校，但小田因不滿意學校排名等問題而拒絕。父母表示，他們已無力支付小田可擁有的房屋1/3折價款，因此不同意小田訴求。

上海女以留學為由將父母訴至法院要求分割房產。（視覺中國）

上海寶山法院審理後認為，本案不存在分割的約定或法定情形。房屋雖為原告被告共同擁有，但三人家庭身份並未發生變化，不符合共有基礎喪失情形。其次，留學、生活等理由並不屬於共有物分割的重大理由。再者，房屋原產權者奶奶仍居住在內，原被告曾約定待老人離世後才涉及房屋出售問題，目前雙方亦無力支付對方折價款，因此房屋目前不宜分割。

綜上，上海寶山法院駁回小田的所有訴求。一審判決後，小田不服提出上訴，二審維持判決。