住一晚30萬！上海寶格麗酒店跨年夜房價惹議　網民：我7年的工資

隨着跨年夜的臨近，不少酒店房價都大幅飆升。若要於當日入住上海寶格麗酒店，更加需要30萬元人民幣「天價」，令網民直呼「一晚等於自己七年工資」。



位於靜安區蘇河灣，距離蘇州河僅100多米，距離外灘不到1公里的上海寶格麗酒店，於2018年開業。酒店建築共有48層高，負1層、1至2層、40至48層為酒店，其中47層為意大利餐廳及寶格麗酒吧，48層為露台酒吧。

酒店一樓大廳陳列在售的寶格麗珠寶、手表等產品，還有寶格麗專賣店，酒店門外是一處休閒花園。此外，酒店官網顯示，酒店擁有82間客房及套房，其中包括19間酒店甄選套房。

據內媒報道，華僑城上海置地與買方金峰水泥已於周一（25日）按最終代價24.3億元人民幣訂立交易協議以根據其條款轉讓銷售資產，最終代價已轉賬至華僑城上海置地，預計建議出售將於2024年上半年末前完成。該交易的完成，宣布上海寶格麗酒店正式易主。

雖然上海寶格麗酒店所在的上海蘇河灣項目被收購，但是，酒店的營業情況並未受到影響。目前，各大平台均可進行房間預訂。值得一提的是，跨年夜的住宿預訂房價，最高已達303962.21元人民幣。美團APP顯示，酒店的住宿一直到2024年6月底都可預訂。

這一天價酒店引發網民熱議：

「夠我小縣城一套房。」

「這是有錢人的遊戲規則。」

「看來我們的消費太低了。」

「他家酒店賺不到我的錢。」

「這一宿花了我七年的工資。」

「30萬，我選擇留著買小米SU7。」

「有錢人的世界僅僅排除了我是嗎？」

「人家睡個覺三十萬，我賺了十年沒有三十萬。」

「正常啦，先富起來的人真的很富啦，打工人要努力才行呀。」

