跨年演唱會爆集體咪嘴　蔡依林Ella王鶴棣王一博被點名　鑑定出爐

大陸各家電視台的跨年晚會找來兩岸三地當紅藝人登台表演，而五月天演唱會掀起的假唱爭議，導致跨年節目表演明星真唱、假唱都受到放大鏡關注。



先前舉報五月天的微博博主「聲理學」對藝人的現場表演進行了分析，直接斷定虞書欣、趙露思、王鶴棣等大咖明星的表演全是假唱。

至於台灣的蔡依林、Ella也被網友質疑假唱，聲理學在鑑定後也曝光最終結果。

兩大台灣天后也被質疑 蔡依林唱跳18分鐘臉不紅氣不喘（點圖看看被鑑定為假唱的歌手名單）：

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蔡依林當晚以「粉紅芭比」形象登台，邊唱邊跳整整18分鐘，卻臉不紅氣不喘，在微博引起話題，也被部分網友質疑是假唱。

對於蔡依林的表演，「聲理學」鑑定後認為是真唱，另外，Ella演唱的《願望清單》、《熱帶雨林》、《Super Star》等曲目，同樣被確認是真唱。

然而，宋茜和王一博出身歌唱團體，表演卻遭到質疑，「聲理學」直指其表演是使用墊音，並批評：「墊成這樣子在我個人標準中就是假唱。」

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另外像是虞書欣、王鶴棣、趙露思、魏大勳、楊紫等大咖明星的表演，聲理學也直言都是假唱。

對於這次真假唱鑑定，聲理學坦言是有史以來最痛苦的一次，他解釋：「大量合唱曲目，演唱人數越多，也就意味著每個人的停留時間越短，判斷也就越是困難。」

而從真唱歌手的演出狀態來觀察，跨年晚會應是開啟「實時修音」，才能讓真假唱聲場的落差感不會太大。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】