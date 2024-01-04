緬北衝突炮彈落入雲南邊境　沿街商鋪受損　至少5人受傷送院

1月3日，緬北武裝衝突中，一枚炮彈落入雲南臨滄市鎮康縣南傘鎮一街道。閉路電視畫面顯示，街道旁多間商鋪受損嚴重。鎮康縣人民醫院工作人員透露，有5名因炮彈受傷的市民送到該院接受治療。



境外炮彈落入雲南臨滄市鎮康縣南傘鎮一街道。

網傳影片顯示，炮彈落入南傘鎮一街道後，街邊揚起灰塵，有雜物飛彈出車路，多間商鋪受損嚴重，不少市民站在路邊了解情況；有人躺在地上，衣服上有血漬，疑似受傷，現場有救護車運送傷者。

目擊者稱，炮彈突然落入其店旁邊，當時她與炮彈僅距20米，相鄰的其中一間商店的玻璃被衝擊波震碎，「旁邊那幾家是（有人）受傷了，有兩個女的受傷了，它門頭都損壞了，炮彈的聲音很明顯」。

南傘鎮鎮政府工作人員稱，已派人到現場處置，鎮領導、縣政府等相關部門已到場了解情況，目前正在核實受傷人數。

鎮康縣人民醫院工作人員表示，1月3日下午2時許，有5名因炮彈受傷的市民送到該醫院接受治療。

臨滄市外事辦相關負責人確認，是境外武裝衝突的流彈落入境內，現場損失及炮彈具體來源正在核實。

鎮康縣人民政府網站介紹，鎮康縣地處西南邊陲，與緬甸果敢自治區接壤，縣城南傘和緬甸果敢楊龍寨一橋相連，是中國西南最極邊的一座岸城一體化「邊地新城」；鎮康毗鄰「金三角」地區，國境線長96.358公里，無天然屏障。