男子留學回國失業6年　送外賣6天即被捅死　網民唏噓「底層互害」

去年12月5日晚，山東青島李滄區一居民社區發生一起刑事案件，56歲社區保安員趙某與32歲外賣員李越凱發生爭執，持刀將李捅傷，李送醫經搶救無效死亡。近日，隨著內媒跟進報道，死者身世浮出。據披露，李越凱曾花費100餘萬元（人民幣．下同）留學澳洲，可回國6年一直沒找到正職工作，結果才送了6天外賣就身亡，讓不少網民唏噓，進而感嘆當今中國青年「就業難」的現況。



據早前報道，網傳影片顯示，12月5日22時許，在一社區門口，一名身穿藍色制服的男子與一位外賣員疑似發生口角，隨後這名穿藍色制服男子持刀連續刺向這名外賣員。外賣員倒地後，藍色制服男子仍騎在外賣員身上進行捅刺，一直到周圍趕來的人將藍色制服男子拉開。過程持續近一分鐘，外賣員全程沒有還手。另一段網傳影片則顯示，幾名民警帶著一名戴手銬身穿藍灰色制服的男子正在指認案發現場。

報道指，李越凱是吉林省延邊州人，父母親已近60歲，還有一名在讀大學的弟弟。雖然其父母分別在餐廳打工及擔任保母，月收入合計只有7000餘元，但仍對兒子抱有很大期望，故李越凱中學畢業後就到澳洲升學，大學主修心理學，累計學費超過100萬元。親戚表示，這些學費中，至少有一半是父母借來的，目前尚未還清。而且，李越凱中途曾因缺錢，還休學了1年，但最後仍能堅持完成學業，並留在澳洲工作2年，6年前返回中國。

上述親戚並不知道李越凱在澳洲期間做什麼工作，但她指出李越凱回國後有自己創業的想法，希望自製手工傢私上網銷售。剛好遇上自媒體興起，於是他就自已拍片販賣自製傢私。然而，5、6年過去，內向的李越凱既沒有正職工作，也未能賺到錢，只是沉浸自己的興趣中。

直到去年11月，李越凱經親戚介紹從延邊老家前往青島工作。他先是從事旅遊業，但因進入冬季，生意清淡，於是瞞著父母和親戚去送外賣。據悉李工作非常勤奮，別人一天送幾十單，他卻能送100單。

李越凱生前曾向身邊朋友透露，他覺得此生最對不起的是父母，自己也不想結婚，只想在經濟上做出一些成績，幫父母分擔壓力。詎料，這名孝子只擔任了6天的外賣員，就死於非命。

而李越凱的身世曝光後，隨即引起不少網民的唏噓甚至共鳴。不少人慨嘆當今中國青年「就業難」的現況，更有人指留學生回國也不見得找得到工作，只能送外賣。

另一方面，據一位事發現場附近小區的物業工作人員表示，保安員要維護小區的安全，如若被發現私放騎手進入，一次會罰款50元。可騎手也要保證配送的速度，因一旦超時導致被差評或者取消訂單，會被扣分甚至罰款，而這就是很多小區保安與外員起矛盾的原因。因此，有網民認為，其實外賣員和保安員都是忠於自己職守，但都成了犧牲品，是中國社會典型的「底層互害」。