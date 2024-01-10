21歲中國女舞者張琳失蹤　德國漢堡芭蕾舞團報警兼發尋人啟事

德國漢堡芭蕾舞團的中國芭蕾舞演員張琳已失聯5天。舞團已向當地警方報案處理。知情者透露，張琳的家人正準備前往德國。



1月9日，德國漢堡芭蕾舞團首席舞者在其社交媒體上發布尋人啟事稱，該團21歲中國女舞者張琳，於當地時間上周五（1月5日）下午1時半結束排練後失蹤，至今無法取得聯繫。

漢堡芭蕾舞團官方網站顯示，張琳畢業於北京舞蹈學院附中，憑借楚楚動人的參賽節目《吉賽爾》（Giselle）獲得2020年瑞士洛桑國際芭蕾舞比賽第四名。後於德國漢堡芭蕾舞學校學習，自2022年起簽約漢堡芭蕾舞團，曾在《胡桃夾子》（The Nutcracker）中飾演中國鳥，並在去年12月8日首次出演芭蕾舞劇《簡愛》（Jane Eyre），在劇中飾演年輕時的簡愛。

《紅星新聞》報道，1月10日，微博認證為舞蹈博主的「某兔RC」確認張琳失蹤的消息。據她介紹，漢堡芭蕾舞團已在當地報警，也與中國駐漢堡總領館聯繫，「總領館那邊說對這件事高度重視，已經聯繫了漢堡警方以及張琳的母親、朋友，並為張琳母親辦理赴德國的簽證提供幫助。同時，德國漢堡芭蕾舞團的團員們也在舞團周邊、張琳住處、上下班沿途等地方貼出了尋人啟事」。

「某兔RC」憶述，張琳非常熱愛跳舞，失蹤前在德國漢堡發展得很好，還沒從漢堡芭蕾學校畢業時就被團長敲定畢業進團。去年1月，張琳正式入職漢堡芭蕾舞團後取得工作簽證，且一直有拿到新角色和新劇目的機會，「失聯之前，她才剛剛演了新角色，生活和工作的狀態都非常正常」。

近年來，針對中國留學生發生多宗網絡綁架案，張琳的失蹤再次引起大眾對此類案件的關注。有傳綁匪已寄出勒索影片，但未有說明是張琳的親屬抑或朋友收到。目前，漢堡芭蕾舞團成員已在社交平台上轉發張琳失蹤的消息，芭蕾論壇上也貼出尋人啟事。