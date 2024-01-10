乘客鬧事致航班取消逾300人行程延誤　旅客擬集體起訴東航求償

去年12月30日，原定從北京飛往成都的東方航空MU6797航班上，一名男乘客在只購買兩張公務艙機票的情況下要求乘坐3人，後與機組人員發生衝突，該航班最終被迫取消，機上300多名乘客行程延誤。

事後，東航以天氣原因作為航班取消的理由，但有部分旅客不滿，認為有乘客鬧事才導致航班取消。目前已有乘客準備「集體訴訟起訴狀」，並召集其他旅客共同起訴東方航空。



《紅星新聞》報道，同機旅客透露，東航至今沒有額外提出任何補貼或補償。事發後，過百位受影響旅客組建「飛機延誤」微信群，共同跟進處理進展。

多位旅客認為，是因為有人鬧事，才導致飛機在延誤兩小時後，錯過黃金起飛時間，最終導致航班取消，但東方航空依舊未有回應，堅稱航班取消是因為天氣原因。

航班取消後，東方航空提出三個處理方案，一是免費改簽其他航班，或整機改到翌日10時半起飛，或補貼200元交通費用。乘客們認為，航班取消導致他們損失了後續的酒店、旅行團、門票、車票費用，甚至有人錯過一年一次的考試，「這些損失誰來承擔？」。

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目前，已有乘客準備「集體訴訟起訴狀」，並召集其他旅客共同起訴東方航空。在訴訟請求一欄中，乘客們要求東方航空賠償1000元/人，「確保賠償到機上每一位因非自然原因導致航班延誤至取消，從而產生後續損失的旅客」，並對本次航班取消事件公開說明情況並道歉。據悉，乘客們擬起訴至北京市大興區人民法院。

從事法律相關行業的MU6797乘客李女士稱，航空公司連日來都沒有正面回覆，她聽朋友說，如果一直等待下去可能會不了了之，通過法律途徑來解決可能更能達到大家的要求。

李女士表示，目前已有7、8位乘客聯繫她，確定起訴人數後會再共同探討訴訟方式，「是派代表參與還是請專業的律師」。同時，她希望在機其他旅客能提供更多的證據，以證明航班取消並非僅因天氣原因。