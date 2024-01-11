內地火鍋店吃一半　突遭陌生女子「拿整鍋熱湯潑臉」　疑精神異常

江西省火鍋店8日晚間6時許發生一宗駭人的攻擊事件。



一名疑似精神異常的女子，突端起桌上的火鍋湯底，朝著鄰桌一名素不相識的女客人潑灑熱湯，導致女子燙傷起水泡。

身後女童也慘被波及 潑湯後女子即逃離現場（點圖放大看當時情形）：

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據內媒《華商報》報道，事發在1月8日晚間6時30分許，江西省九江廬山市南康鎮的某間火鍋店。

監視器畫面顯示，當時一名服務員正在收拾用餐完畢的餐桌，一名揹著後背包的藍衣女子突然走到桌旁靠近服務員，服務員似乎不明白其意圖，被藍衣女子推到了一旁。

接著，藍衣女子突端起桌上的火鍋湯底，二話不說就朝著正在與朋友用餐的鄰桌女子臉上潑，被潑湯的女子驚聲尖叫逃跑，其他一旁用餐的顧客也嚇得趕緊起身離開。

藍衣女子肇事後隨即離開現場。疑似後排用餐的顧客也遭受波及，其中有一位兒童。

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事發火鍋店的負責人表示，火鍋是已經吃完的，湯並不算特別燙，但被潑湯的女子仍起了水泡，隨後到醫院接受治療。

當地派出所警方表示，該名動手的藍衣女子疑似精神異常，曾有精神病史，已被送往醫院。

她與被燙傷的女子素不相識，沒有恩怨，她的家屬協商時態度良好，願意承擔傷者的醫藥費。

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