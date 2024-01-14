李鐵「懺悔用同款簽名筆」暴紅　貌似剪刀「防吞防刺」網賣9萬支

官方日前推出體育反貪腐的專題片，其中國家男子足球隊原主教練李鐵的一段懺悔鏡頭裡，出現李鐵拿著一隻造型特殊的簽字筆寫字的畫面，意外讓該筆爆紅。該筆上頭有兩個半圓造型，貌似剪刀握把，其實是一種「安全筆」，是審訊犯罪嫌疑人時專用的筆，筆尖有回縮設計，防止被用來刺穿、吞嚥。



專題片顯示李鐵用的簽名筆。（極目新聞）

綜合內媒報道，李鐵與國家體育總局原副局長、中國足球協會原黨委書記杜兆才和中國足球協會原主席陳戌源，三人的貪腐細節與懺悔橋段日前在電視上播出。當中提到，李鐵兩次帶隊升入中超，背後都是大量的假球，並且靠著行賄當上國足主教練。

專題片一出，內地網民除了大舉熱議李鐵的瀏海怎麼還在之外，還有畫面中李鐵用來寫字的「安全筆」，也引起不小討論。

據《新華社》介紹，這種筆有兩個重要的設計妙處，一是筆可自由伸縮，防止犯人在審訊時吞嚥或用來攻擊執法人員。二是筆的頂端是個有非常大的弧圈，可以防止犯人吞嚥導致窒息，防止畏罪自盡，可說是「安全可靠，牢底坐穿」。

在電商淘寶上，「李鐵同款簽名筆」已成為熱門關鍵字，多家店鋪均有販售，價格在4到15元人民幣不等，平台顯示已售出9萬支。