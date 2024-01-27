村民為「父親去世3周年」辦酒席被罰1千　村幹部：被親戚舉報

近日，有網民爆料指，四川廣元旺蒼縣嘉川鎮燈塔七社一村民因違規辦酒席被罰款1000元人民幣，而該村民是為「父親去世3周年」辦酒席。



電子回單顯示，收款人為四川省廣元市旺蒼縣嘉川鎮燈塔村股份經濟合作聯合社。備注信息為燈塔七社郭某違規辦酒教育費1000（元）。收據則蓋有旺蒼縣嘉川鎮燈塔村村民委員會的公章。

據當地村幹部介紹，村裏若有人辦酒席，就需要添份子錢。而郭某已在4年內利用這種方式以各種理由辦了3次酒席獲利，包括婚宴、喪宴、生日宴，「像這次，他辦的是去世幾年的人的周年酒」。這引發眾怒，村民遂投訴到了村委會，「他一次如果收200塊，三次就要收600塊。現在錢又不好掙，老百姓才舉報的他，還是他親戚到村委會實名舉報的，說辦酒辦太多了他們已經吃不起了」。

電子回單。（極目新聞）

他又指，這1000元在燈塔村並不叫「罰款」，而是「教育費」。早在2021年，該村便出台規定，管制「違規辦酒」行為，「當時也是因為很多村民反映，快吃不起酒席了。大家都效仿，那豈不是亂套了？」

據悉，2021年12月1日，旺蒼縣嘉川鎮人民政府印發關於《嘉川鎮規範農村自辦宴席實施方案》的通知，稱為有效整治「巧立名目、亂辦、濫辦宴席」不正之風，進一步遏制「人情消費」，引導全鎮人民群眾樹立婚喪嫁娶文明新風，形成崇尚勤儉節約、反對奢侈浪費的良好社會風氣。結合《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於加強和改進鄉村治理的指導意見》、《四川省農村居民自辦群體宴席食品安全管理辦法》等相關文件精神，特制定本實施方案。

至於收取的教育費，村幹部表示會轉到集體的戶口，也會進行公示，運用到當地農村的經濟建設上去，如打掃衛生、修路等。