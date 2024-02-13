像認可猶太新年一樣　美媒：愈來愈多亞裔美國人農曆春節不上班

隨著中國在國際的影響力愈來愈大，全球各地同慶中國農曆新年的同時，亦有愈來愈多的美國亞裔開始在農曆春節這一天不上班。

美國NBC（全國廣播公司）報道了幾位亞裔在農曆春節期間故事，其中居住在L.A.的法律事務助理Stephen Mach是一名中越混血的美國人，他說，今年農曆新年期間，他不是在律師事務所整理文件，而是忙著發紅包。



美國NBC報道稱，愈來愈多亞裔美國人在春節這天休假不上班。 （NBC）

報道稱，愈來愈多以Mach為代表的專業人士在2月10日（大年初一）這一天向公司請假，雖然這天並不是公司假期。員工和多元化專家認為，這要歸功於人們對節日有更高認識，職場中對文化多元化的接受，以及員工資源小組的自願支持等等。

報道將農曆新年定義為包括中國、越南的「春節」、韓國的「新年」，標誌著新一年的開始，慶祝農曆中春季的到來。全球約有20億人慶祝這個節日，在慶祝這個節日的國家，至少會放幾天假期，讓人們回去與家人朋友團聚慶祝。

少數族裔企業法律顧問協會執行長Jean Lee表示，企業會很重視員工的要求，並提供「浮動假期」這樣的帶薪休假時間。「我們的大多數會員公司甚至認可排燈節、農曆新年這樣的特殊節日，就像人們在文化上認可猶太新年一樣。」

馬赫說，他很幸運能夠在一家由越南裔中國雇主所開的律師事務所工作，他了解農曆新年的文化重要性。儘管今年大年初一在周六，但雇主還是允許任何可能慶祝的員工在周五或周一休假作為浮動假期。這讓他可以有足夠的時間準備家庭晚餐，享受越南新年菜餚，度過整個周末。

報道表示，2022年底，加州成為第一個將農曆新年作為州假日的州，州長Gavin Newsom簽署了第2596號議會法案，該法案於2023年初生效。另外，農曆新年最近也被視為學校假期，根據紐約州州長Kathy Hochul去年9月簽署的立法，該法案適用於紐約州所有公立學校。

雖然並非是美國官方國家假期，但美籍越南人Ryan說，越南「春節」是他家一年中最重要的時刻。目前他在哈佛大學法學院一家移民和難民法律診所工作，他將工作任務安排在節日前後完成，以確保能夠回家參加慶祝活動。「幸運的是，我還沒有因此請過假，但一直在計劃準備，以防萬一。」他稱，在過去幾年中，家裏其他人有時不得不用他們的假期或有薪休假來參加慶祝活動。

但有些特殊行業，如法律工作者、電影業者、汽車行業的亞裔人士並不能輕鬆請假休假來慶祝節日。