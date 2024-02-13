22歲華人女孩加州獨自行雪山　失聯9日不幸遇難　華人曾組隊搜救

近日，一名華人女性在美國加州獨自徒步時失聯。據美國當地媒體報道，美國聖貝納迪諾縣（San Bernardino）治安部門稱，當地時間周日上午，在禿頭山（Mount San Antonio）某處發現了一具徒步登山者遺體，確認該遺體身份為此前獨自進山徒步，並於2月4日失聯的22歲華人女性黃麗菲（音）。



報道稱，黃麗菲是在禿頭山的一場暴風雪中失聯。那場暴風雪當中，有3英尺（約0.91米）厚的積雪從禿頂山上傾瀉而下，正因為如此，雪崩的危險一度使得地面人員的搜尋工作暫停。最終，工作人員在一周內搜索了該地區，但由於冬季暴風雪襲擊該地區後，該區域變得愈來愈不安全，搜救人員被迫撤退。

此後，以當地華人為主的登山志願者也多次組隊，自發性地在該區域內繼續尋找。小紅書一位參與尋找的志願者也於昨日（12日）發出尋找到女孩帽子的影片，表示順著黃麗菲留下的痕跡最終找到了她，但「可惜來晚了」。

當地時間2月10日，美國林務局表示接到市民線索稱，他們透過無人機攝像頭，找到了黃麗菲的蹤跡，然而搜救人員們最終因為安全因素，無法抵達疑似黃麗菲遺體所在點位。執法人員證實，直到隔天早上7點45分，治安部門才透過空中救援飛機，在該地點找到了黃麗菲的遺體。

聖貝納迪諾縣警察局在一份聲明中稱，「我們要感謝所有協助搜索的工作人員和志願者，以及向美國林業局報警的公民。」截止目前，黃麗菲的死亡原因尚未公布。