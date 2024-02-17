2024春節檔總票房達80億破紀錄　總觀影人次破1.61億同創新高

據燈塔專業版，截至今日（17日）下午5時40分，2024春節檔總票房（含預售）突破80億元（人民幣．下同），超過2021年同期的78.43億元，打破中國影史春節檔票房紀錄。除了票房外，據貓眼專業版數據，2024春節檔總觀影人次突破1.61億，超過2021年春節檔1.60億人次的成績，也刷新影史紀錄。



目前，電影《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《熊出沒·逆轉時空》暫列今年春節檔票房前三位。

由賈玲主演的《熱辣滾燙》領跑票房，累計票房已有27.12億元，超越2023年張藝謀執導的《滿江紅》，刷新影史春節檔劇情片檔期票房紀錄。該片因賈玲在拍攝過程中大幅度健身減肥的真實經歷而受到加倍關注。

賈玲拍攝電影《熱辣滾燙》時減重50公斤 震驚全網：

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而排名第二的《飛馳人生2》有23.84億元票房，第三的《熊出沒·逆轉時空》則有14.01億元。至於第四名是張藝謀導演新作《第二十條》，票房達13.12億元。值得一提的是，除了《熊出沒·逆轉時空》屬科幻冒險動畫電影，其餘三部電影都是喜劇。

據《21世紀經濟報導》，銀河證券嶽錚分析，2024年春節檔延續了電影市場的回暖趨勢，加上喜劇片受眾範圍廣、上座率高、觀影效果好，較好地滿足觀影訴求，觀眾對春節檔的反饋較為積極，觀影意願正逐步提升。

然而，春節檔新片間的票房亦存在鴻溝，除了前述四部電影的票房超過10億元，其餘新片票房皆未能突破1億元，更有部分新片宣布撤檔，包括「天王」劉德華主演的《紅毯先生》，以及《我們一起搖太陽》、《黃貔：天降財神貓》、《八戒之天蓬下界》等。