交錢實現｢帶貨致富｣夢？　保姆遭男主人藉機誘騙40萬元未果後報警

為實現「發財夢」交錢，可能會落入陷阱。《紅星新聞》報道，四川有男子謊稱可以幫忙實現「帶貨夢」「月入過萬」等夢想，5個月內欺騙家中僱傭保姆40餘萬元（人民幣，下同）並幫其貸款，用於個人揮霍消費，最終被警方拘捕。



據悉，現年43歲的當事人朱某自去年6月通過應聘來到男主人曾某家中做保姆，每月月薪5000元。曾某不時和她聊起短視頻變現模式，並謊稱自己經營的公司有相關業務，可以幫助朱某實現「帶貨夢」，輕鬆月入過萬，前提是先支付32000元用於增加平台的流量粉絲運營帳號，前期投資的錢款幾個月就可收回。

以為交錢能實現發財夢，保姆遭男主人藉機誘騙40餘萬元。（示意圖 / vcg）

對曾某深信不疑的朱某隨即通過信用卡套現、朋友借款、打欠條甚至借貸等方式將湊出的錢交給曾某，曾某表示將為其運營帳號。此外，了解到朱某家中拆遷安置需要搖號，曾某便謊稱自己有關係，有許多內部消息，只需「交點錢」就能選號。朱某仍未懷疑，找家人多方湊錢，支付了所謂的「打點費」。

直至去年10月，朱某發現自己的帳號並未運營，粉絲僅有1人，「帶貨夢」更是遙不可及，被問到選房和補貼，曾某也多次推諉，她才意識到自己被騙，於是報警。

曾某接受警方調查。（紅星新聞）

經過警方調查，曾某在外地從事建築工作，有盜竊前科。曾某交代，因需用錢周轉，他虛構各種名義向朱某實施詐騙，自去年7月至11月期間，共騙取朱某43.7萬元，所騙錢款均用於個人消費揮霍。目前，經檢察機關批准，涉嫌詐騙的曾某已被警方執行逮捕。