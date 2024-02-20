中國女遊客芭提雅獨乘電單車　險遭司機強姦滅口　泰警方介入調查

據《紅星新聞》報道，一名中國籍女遊客在泰國旅遊時，搭乘摩托車（電單車）前往景區險遭司機強姦，放火殺人滅口。事發後，該名女遊客向泰國警方報警，泰國警方高度重視已介入調查。



泰國警方透露，報警人爲29歲的中國籍遊客梅女士（化名），她與父母、弟弟最近抵達泰國在芭提雅度假。

2月18日事發當天下午5時，姐弟2人在距離案發地不遠處準備乘車前往芭提雅景區，此時剛好有兩名騎着摩托車的泰國男子經過，說可以載姐弟兩人去往景區，因此梅女士和弟弟便分別上了這兩輛摩托車。

但梅女士很快發現路線不對，摩托車司機將她拐到了一處叢林當中，並用繩子捆住她的雙手，企圖強暴她，但未能成功。之後這名摩托車司機用油放火焚燒周圍植物，企圖殺人滅口。幸運的是梅女士逃出火場，向泰國警方報警。

泰國警方在事發現場搜查。（紅星新聞）

警方表示，梅女士報警時神情焦慮，手上還有被繩子捆綁過的痕跡。接警後，泰國警方一方面尋找目擊證人，另一方面調取事發地點沿路的監控攝像頭，並將梅女士送往醫院進行檢查。

泰國警方稱，案發地確實有火燒過的痕跡，並在附近10米處的草叢中，發現了一條黑色的薄長褲，經確認與本案有關，同時警方還在現場找到梅女士的黑色皮包、褲子、護照、人民幣、鑰匙和酒店卡等大量證據，這些證物在草叢過火過程中受到不同程度的損壞。