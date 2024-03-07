乘客為祈福向飛機引擎丟硬幣　南航三亞飛北京航班延誤4小時起飛

網傳3月6日從三亞飛往北京的南方航空CZ8805航班上，因有乘客登機時往飛機引擎裏丟硬幣祈福，導致飛機延誤。南方航空客服7日（周四）證實事件，指該乘客已交由公安機關處理，該班飛機延誤了逾4小時（246分鐘）。



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網傳影片提到，3月6日由三亞鳳凰機場飛往北京大興機場的南方航空CZ8805次航班，因乘客往飛機引擎丟硬幣而延誤，機艙內的空中服務員正向乘客解釋事件，指硬幣數量有3-5個。

內媒報道，據三亞鳳凰機場官網顯示，CZ8805航班計劃於3月6日上午10時起飛，而實際起飛時間為當日下午2時17分。

南方航空客服人員證實事件，表示在上客期間地面工作人員發現有旅客投擲硬幣的行為，硬幣已找到；此事當時已報警，該乘客已交由公安機關處理，該班飛機延誤了逾4小時（246分鐘）。

南方航空客服人員又稱，該趟航班延誤是因為「出於安全考量，要檢查有無別的安全隱患」，確認安全沒問題後才起飛的，如果被捲到引擎發生故障，就會很危險。

內地《治安管理處罰法》規定，擾亂機場秩序情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元人民幣以下罰款。