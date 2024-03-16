天文台料一連兩日濕度100%　開冷氣除濕原來做錯　牆身或更易流淚

天文台預料，明日（17日）轉吹東南風，伴隨住的「回南天」，令香港一連兩天的相對濕度料高達100%。根據分區預測顯示，明日上午本港多區相對濕度達90%以上。不少市民或許會開動家中的冷氣除濕，不過天文台解釋，原來開冷氣後，牆身可能更易出現「流眼淚」現象。



天文台料周日濕度100%

天文台表示，受潮濕的海洋氣流影響，天文台未來一兩日潮濕有霧，日間溫暖，預料明日轉吹東南風，相對濕度介乎70%至100%。

天文台預料，本港一連兩日相對濕度達100%。（天文台官網截圖）

天文台：暖濕空氣遇冰涼牆身更易出水

遇上潮濕天氣，不少市民或許會開動冷氣除濕，不過天文台昨日（15日）在facebook發文表示，開冷氣會降低家中物件溫度，然而當關掉冷氣開窗後，暖濕空氣遇到冰涼牆身，水汽便容易凝結，牆身可能會「出水」。

▼3月5日 回南天將軍澳大廈走廊「流汗」▼



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天文台指出，開動抽濕機是較理想的除濕方法，因為它在抽濕的同時，亦不會降低室內溫度，牆身便不再容易「出水」。

抽濕機5大安全使用貼士

潮濕天氣來臨，是時候出動抽濕機，機電署就曾就抽濕機發出5大安全使用貼士：

1.切勿長期使用令機件過熱

2.抽濕機應擺放在平穩的地方，以免傾側翻倒，造成火警危險

3.切勿將抽濕機放置在浴室內或滴水的衣物下面

4.保持出入風口及濕度感應器不受阻擋，定期清洗隔塵網

5.應獨立接駁到一個固定插座使用，避免在同一個插座插上其他電器或使用拖板