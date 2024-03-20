天氣｜今日春分乾燥早上稍涼　日間最高23度　周末漸轉潮濕有霧

今日（20日）為二十四節氣的春分，天文台指出，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸地區，預測本港今日大致天晴及乾燥，早上稍涼。市區最低氣溫約18度，日間最高氣溫約23度。吹和緩至清勁北至東北風，稍後轉吹東風。



圖為截至3月20日清晨5時50分，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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明日部份時間有陽光 隨後數日日間溫暖

天文台指出，受乾燥的東北季候風影響，今、明兩日廣東地區早上天氣稍涼，天色大致良好。預料一股偏南氣流會在接近周末至下周初，逐漸影響華南沿岸，該區漸轉潮濕有霧，日間溫暖。而另一股東北季候風會在下周中期影響廣東。

天文台展望，明日（21日）部份時間有陽光。隨後數日漸轉潮濕有霧，日間溫暖。

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天文台九天天氣預報顯示，明日（21日） 介乎18至23度， 部份時間有陽光，早上稍涼，日間乾燥。周五（22日）最低氣溫19度、最高23度，有一兩陣雨，晚上有薄霧。周六（23日）氣溫升至20至25度，大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月20日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（24日）介乎21至27度，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧。下周一（25日）在22至26度之間，同樣部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧。下周二（26日）料介乎21至25度，大致多雲，有一兩陣驟雨。下周三（27日）最低氣溫回落至19度，最高22度，大致多雲，有一兩陣雨。下周四（28日）料介乎20至23度。