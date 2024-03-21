天氣｜今日乾燥最高23度　隨後數日潮濕　下周日及周一最高27度

一股乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（21日）大致天晴及乾燥。最高氣溫約23度，最低約18度。今晚漸轉多雲。吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。



圖為截至3月21日清晨5時50分，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月16日 維港潮濕有霧，一片灰矇矇▼



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隨後連日有雨 下周中期氣溫稍降

天文台指出，現時影響廣東沿岸的乾燥東北季候風，會在未來數日逐漸被一股偏南氣流取代，該區漸轉潮濕有霧，日間溫暖。預料受另一股東北季候風影響，下周中期華南沿岸地區大致多雲，氣溫稍為下降。

天文台展望，隨後數日漸轉潮濕有霧，有一兩陣驟雨。星期日（24日）及星期一（25日）日間相當溫暖。

▼2月15日 年初六上水和暖▼



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下周初濕度高達100% 下周三回落至19度

天文台九天天氣預報顯示，明日（22日）最低氣溫19度、最高24度，大致多雲，日間短暫時間有陽光，晚上有一兩陣雨，沿岸有薄霧。周六（23日）氣溫升至21至26度，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。下周日（24日）及下周一（25日）均介乎22至27度，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧，日間相當溫暖。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月21日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一及下周二（26日）的相對濕度最高達100%，下周二料介乎21至26度，大致多雲，有一兩陣雨。下周三（27日）最低氣溫回落至19度，最高22度，大致多雲。下周四（28日）料介乎20至23度，有一兩陣驟雨。下周五（29日）回升至21至24度，大致多雲，有幾陣驟雨。