天氣過山車｜天文台預測周三氣溫一夜跌10度　復活節首三日有雷暴

經歷昨日（25日）31.5度的破三月紀錄的高溫後，今日錄得截至中午12時半，天文台錄得最高溫為27度，還未達到原先預測的31度。



天文台表示，廣東地區明日（26日）風勢微弱，一股清勁的偏東氣流會在明晚至星期三（27日）影響沿岸地區，該區氣溫稍為下降，最新預測仍是一夜跌九度，最低氣溫為21度。預料偏南氣流會在本周後期至下周初再度為廣東沿岸帶來炎熱的天氣。



▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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天文台今日中午12時錄得27度，相對濕度76%，分區方面在石崗錄得30度，其餘各區介乎25至29度。天文台表示，一股炎熱的偏南氣流正影響廣東沿岸地區，正午時分本港大部分地區氣溫上升至28度左右。

預測下午炎熱，晚上沿岸有薄霧。吹輕微至和緩偏南風。展望明日（周二）仍然炎熱，早晚沿岸有霧，周三氣溫稍為下降，本周後期有幾陣驟雨，日間炎熱。

天文台九日天氣預報。(天文台圖片)

九日天氣預測方面，天文台維持預測復活節四日連假都是有驟雨，當中又由周六（30日）起至下周一（4月1日）有局部地區的雷暴。不過，同時更新驟雨天提早至本周四（28日）便來臨，當日會有短暫陽光，及一兩陣驟雨。

清明節前夕的4月3日（下周三）將見部分時間有陽光，未有降雨預測。