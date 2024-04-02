天氣｜今日多雲最高31度　至清明節仍炎熱　本周後期有驟雨

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（4月2日）大致多雲。初時能見度頗低，日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁南風，高地間中吹強風。天文台九天天氣預報顯示，今日（2日）至周四清明節（4日）均介乎26至31度，其中自周四起連日有驟雨。



圖為截至4月2日清晨6時，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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至周四高達31度 周末期間受低壓槽影響

天文台指出，受偏南氣流影響，未來兩、三日華南沿岸地區天氣炎熱，天色較為明朗。預料一道低壓槽會在周末期間，為華南帶來驟雨及雷暴。而一股東北季候風會在下周初至中期，影響廣東沿岸地區。

天文台展望，未來兩、三日天氣炎熱，部份時間有陽光。本周後期有幾陣驟雨。

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周五起連日多雲 下周三乾燥最低22度

天文台九天天氣預報顯示，今日（2日）至周四清明節（4日）均介乎26至31度，其中自周四起連日有驟雨。周五（5日）在25度至30度之間，有幾陣驟雨，並自當日起至下周三連日多雲。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月2日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（6日）及下周日（7日）最高氣溫均為29度、最低24度，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周一（8日）最高氣溫回落至28度、最低24度，有幾陣驟雨。下周二（9日）最高氣溫27度、最低23度，有一兩陣驟雨。 下周三（10日）介乎22至27度，仍大致多雲，但日間部份時間天色明朗及乾燥。