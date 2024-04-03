天文台料周四31度有驟雨　或成有紀錄最熱清明節　下周二降至22度

天文台天氣報告｜明日（4日）是清明節，天文台預料當日市區氣溫高達31度，有機會打破2015年的最熱清明節氣溫紀錄。天文台又預料，一道低壓槽會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。而一股東北季候風會在下周初至中期影響廣東沿岸地區，預測下周二（9日），最低氣溫降至22度。



▼2023年4月5日 疫後首個清明節▼



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天文台料今日部分時間有陽光。天氣炎熱。吹和緩至清勁南風，初時高地間中吹強風，氣溫介乎26度至30度。

展望未來一兩日天氣炎熱，天文台預料明日清明節最高氣溫31度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。翻查資料，有紀錄以來最熱清明節在2015年錄得，當年最高氣溫為30.6度，故今年有可能刷新新紀錄。

天文台料下周中期氣溫降。（天文台官網截圖）

天文台料下周中期降溫

預料一道低壓槽會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。而一股東北季候風會在下周初至中期影響廣東沿岸地區。天文台預料下周二，本港氣溫下降至最低的22度。

逾百名市民報告感受有地震

另外天文台指，今日上午7時58分台灣發生一次 7.3級地震。天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。