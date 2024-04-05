天氣｜今日最高28度　 至下周二均多雲有驟雨

一股偏東氣流正逐漸影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽為廣東內陸地區帶來雷雨。天文台預測，本港地區今日（5日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，未來兩、三日大致多雲，有幾陣驟雨。期間正值國際七人欖球賽本周五至周日（5日至7日）在港舉行。



圖為截至4月5日清晨5時50分，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周中期天色較明朗

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在今、明兩日影響廣東沿岸。受一道低壓槽影響，未來兩、三日華南有雷雨。預料另一股偏東氣流會在下周中期影響沿岸地區，該區天色較為明朗。

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下周三及周四乾燥 下周六達31度

天文台九天天氣預報顯示，明日（6日）最高氣溫料28度、最低24度， 大致多雲，有幾陣驟雨。下周日（7日）則在25至29度之間，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月5日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（8日）最高氣溫28度、最低24度，有幾陣驟雨。下周二（9日）最高氣溫回落到27度、最低23度，初時有幾陣驟雨。下午部分時間天色明朗。下周三（10日）最低氣溫22度，部分時間有陽光，日期乾燥。下周四（11日）則為23至28度，亦日間乾燥。

下周五（12日）最高氣溫升至29度；下周六（13日）更達31度，兩日均部份時間有陽光。